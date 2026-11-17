On pensait avoir tout vu en matière d'exploits internationaux. Mais samedi dernier, le pays de Galles a encore repoussé les limites de l'improbable. En dominant les All Blacks (35-28) à Cardiff, les Gallois ont mis fin à 73 ans de disette face aux Néo-Zélandais. Une victoire historique qui possède une autre particularité : l'écart colossal séparant les deux équipes au classement mondial avant la rencontre.

52 % de l'équipe galloise évolue en Premiership : le pays de Galles a profondément changé de visage

Un gouffre de 15 points entre les deux équipes !

Avant le coup d'envoi, la Nouvelle-Zélande occupait la deuxième place mondiale avec 92,65 points, contre 77,37 pour les Gallois, dixièmes. Soit 15,28 points d'écart au classement World Rugby ! Une différence considérable à ce niveau, qui mesure l'ampleur de la surprise.

Pour donner un ordre d'idée, lorsque le Japon avait terrassé l'Afrique du Sud (34-32) lors du fameux « miracle de Brighton », au Mondial 2015, 12,97 points séparaient les deux nations. Les Brave Blossoms avaient pourtant dix places de retard sur les Springboks, contre huit pour les Gallois.

Un record historique ? Pas tout à fait

Selon une analyse de RugbyPass, l'exploit gallois constitue l'une des plus grosses surprises entre grandes nations du rugby.

Mais d'autres sélections ont déjà fait encore plus fort. En 2024, la Belgique avait battu le Portugal (10-6) malgré 18,20 points de retard. Et en 2016, le Brésil avait dominé les États-Unis (24-23), avec un écart de 20,55 points !

Une victoire qui bouleverse le classement

Sur le terrain, les Gallois ont inscrit cinq essais et résisté aux offensives néo-zélandaises. Une performance qui leur rapporte deux points au classement mondial, leur permettant de grimper au neuvième rang.

Après 34 défaites consécutives face aux All Blacks, le XV du Poireau a enfin retrouvé le goût de la victoire. Et celle-ci restera longtemps dans les mémoires, même sans détenir le record absolu.