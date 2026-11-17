Le championnat anglais pourrait bientôt accueillir un nouveau double champion du monde.

Exeter a approché Damian Willemse (28 ans), dont le contrat avec les Stormers s’achève à l’issue de la saison.

Selon Rugbypass, si Exeter décroche un billet pour la Champions Cup, l’Afrique du Sud pourrait donc le retrouver dans cette compétition sous de nouvelles couleurs.

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Le successeur désigné de Willie Le Roux

Considéré comme l’héritier de Willie Le Roux chez les Springboks, Willemse n’est pas un inconnu en Europe.

En 2019, il avait brièvement porté le maillot des Saracens, arrivé en prêt comme joker de la Coupe du monde, avant d’être rappelé pour pallier le forfait de Jesse Kriel. Il avait alors disputé trois rencontres avec le club londonien.

Sa polyvalence est un atout majeur : s’il évolue d’abord à l’arrière, il peut aussi tenir sa place au centre, à l’ouverture ou à l’aile.

Pourquoi le jeu au pied de Dupont et Lucu a posé autant de problèmes à la défense agressive des Springboks ?

Un poste à sécuriser pour Rob Baxter

Cette piste répond à un vrai besoin. Au poste d’arrière, Rob Baxter doit préparer l’avenir : Tommy Wyatt, en fin de contrat, a été freiné par les blessures, et Olly Woodburn approche de la fin de sa carrière. Sam Harris, venu de Bath, et Ben Hammersley complètent l’effectif, mais le secteur manque de certitudes. Un joueur expérimenté comme Willemse changerait la donne.

Ce dossier s’inscrit aussi dans la nouvelle politique du club. Depuis le rachat d’Exeter cet été par Black Knight, les nouveaux propriétaires veulent attirer des joueurs de premier plan.

Rien n’est joué pour autant. Les Stormers veulent conserver leur joueur et lui ont proposé une prolongation d’un an. D’après la presse sud-africaine, ils seraient même prêts à lui accorder une saison sabbatique au Japon.