Les mauvaises nouvelles s'accumulent chez les Pumas avant leur déplacement au Stade de France, samedi soir. Après la victoire arrachée face à l'Italie (19-14), Felipe Contepomi a perdu Bautista Bernasconi, victime d'une blessure musculaire à Gênes.

Selon Rugby Champagne, le talonneur du Benetton a quitté le rassemblement argentin à Paris. Un sacré contretemps pour celui qui avait justement été appelé pour remplacer Julián Montoya.

Montoya bientôt de retour ?

Le capitaine des Pumas avait quitté ses partenaires après un choc à la tête contre l'Irlande. Le talonneur de la Section Paloise aurait désormais terminé son protocole commotion, selon Rugby Champagne, et pourrait retrouver sa place face aux Bleus.

Son retour permettrait également à Contepomi de récupérer son capitaine habituel. En Italie, c'est Pablo Matera qui avait hérité du brassard, lors d'une rencontre remportée dans la douleur.

Bosch, le Bayonnais qui dépanne

En attendant, Facundo Bosch représente une autre solution venue du Top 14. Le talonneur de l'Aviron Bayonnais, rappelé après plusieurs années d'absence en sélection, a remplacé Bernasconi à Gênes.

Et le vétéran de 35 ans n'a pas perdu la main. Comme le souligne la fédération argentine, il a notamment assuré un lancer en touche suivi d'un maul, à l'origine de l'essai de Mateo Carreras. Une combinaison qui pourrait resservir samedi.

Deux joueurs du Top 14 face aux Bleus ?

Contepomi pourrait donc s'appuyer sur deux pensionnaires du championnat français au talonnage, avec Montoya titulaire et Bosch en sortie de banc. Encore faut-il que le Palois soit déclaré apte.

Les deux hommes connaissent en tout cas les exigences du rugby français. Rendez-vous samedi 21 novembre, à 21h10 sur TF1, pour découvrir lequel aura la lourde tâche de se frotter au paquet d'avants tricolore.