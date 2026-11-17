Le MHR cherche un pilier, et pas n'importe lequel. Selon Rugbyrama, Lucas Tabarot est le seul pilier gauche disponible du club à la date du 16 novembre. Valentin Welsch et Baptiste Erdocio sont à l'infirmerie, tandis que Reda Wardi purge une suspension qui le prive lui aussi de mêlée.

Le côté droit de la mêlée n'est guère mieux loti pour les Héraultais. Mohamed Haouas est blessé et le congé paternité de Wilfrid Hounkpatin approche. La situation peut encore évoluer avec les retours d'infirmerie et les joueurs que le staff sera en mesure de désigner.

Gaucher ou droitier, la règle tranche

Ce découpage poste par poste n'a rien d'un détail. La règle 3 de World Rugby impose de déclarer avant le match les joueurs aptes à chaque poste de première ligne. Un pilier désigné d'un côté ne peut basculer de l'autre en mêlée disputée que s'il y est aussi désigné et suffisamment formé.

Pour une feuille de 23, le règlement prévoit six joueurs de première ligne. Ils doivent permettre de remplacer, dès la première demande, le pilier gauche, le talonneur et le pilier droit. Une feuille limitée à 22 reste possible si seules deux doublures de première ligne peuvent être nommées.

Le spectre des mêlées simulées

Le risque, pour Montpellier, porte un nom bien connu des avants. Si une équipe ne peut plus aligner une première ligne qualifiée pendant la rencontre, les mêlées deviennent simulées. Avec Tabarot pour seul pilier gauche disponible, le staff doit trouver qui sera désigné pour le relayer.

D'où l'urgence de la recherche montpelliéraine sur le marché des jokers. Dans ce dossier, le côté de poussée du futur joker pèse autant que le nombre de piliers encore valides. Et le club doit aussi anticiper l'absence de Hounkpatin à droite.

Le nom du renfort recherché par le MHR reste à connaître. D'ici là, chaque feuille de match héraultaise se construira autour de Lucas Tabarot.