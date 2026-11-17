Le 17 septembre 2013, GTA V débarquait sur PlayStation 3 et Xbox 360. Treize ans plus tard, Rockstar Games s'apprête enfin à sortir son successeur, attendu ce jeudi 19 novembre 2026. Entre-temps, les joueurs ont eu le temps d'explorer Los Santos dans tous les sens. Et dans le monde du rugby, il s'en est passé des choses ! Des légendes ont raccroché les crampons, des gamins sont devenus des stars et trois Coupes du monde ont été disputées. Petit voyage dans le temps.

En 2013, Antoine Dupont jouait encore à Auch !

Quand Michael, Franklin et Trevor commençaient leurs aventures, Antoine Dupont n'avait que 16 ans. Le futur capitaine des Bleus évoluait alors chez les jeunes du FC Auch, aux côtés d'un certain Anthony Jelonch.

Deux adolescents gersois qui étaient encore bien loin du Stade de France et des grandes soirées internationales. Leur parcours a notamment été immortalisé dans le documentaire Premières Danses, consacré à la saison 2013-2014 des Crabos auscitains.

Depuis, Dupont a eu le temps de devenir champion olympique à Paris en 2024, meilleur joueur du monde en 2021 et de soulever six Boucliers de Brennus avec Toulouse. Il vient même de fêter ses 30 ans, le 15 novembre dernier. Quant à Louis Bielle-Biarrey, il n'avait que dix ans lors de la sortie de GTA V. Aujourd'hui, le Bordelais affiche déjà 30 essais en 29 sélections avec les Bleus. Sacrée progression !

Wilkinson a raccroché, trois Mondiaux ont défilé

En 2013, Jonny Wilkinson enquillait encore les pénalités sous le maillot toulonnais. Le RCT venait de remporter la Coupe d'Europe, tandis que Castres, emmené par Rory Kockott et Rémi Talès, soulevait le Brennus. Fabien Galthié entraînait Montpellier et personne ne l'imaginait encore nécessairement diriger le XV de France. Wilkinson a depuis pris sa retraite en 2014, et Galthié est devenu sélectionneur des Bleus.

Pendant que les fans attendaient le sixième opus, trois Coupes du monde masculines ont trouvé preneur : la Nouvelle-Zélande en 2015, puis l'Afrique du Sud en 2019 et 2023. Le rugby à 7 a également fait son entrée aux Jeux olympiques en 2016, avant le sacre français de 2024. En gros, toute une génération a grandi, gagné des titres et parfois terminé sa carrière depuis la dernière sortie majeure de GTA.

Le rugby est passé à une autre époque

Et le plus drôle, c'est que l'Ovalie continue de tourner à plein régime. Vendredi dernier, Dupont a participé à la victoire française contre les Springboks (21-19), treize ans après avoir porté le maillot des jeunes d'Auch. Les Bleus préparent désormais la suite du Championnat des Nations, tandis que les joueurs attendent de découvrir Vice City.

Reste à savoir combien de Brennus, de Grands Chelems et de Coupes du monde nous aurons traversés avant GTA VII. À ce rythme, certains jeunes talents d'aujourd'hui auront peut-être déjà rangé les crampons !