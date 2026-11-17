Rassie Erasmus a beau avoir perdu son pari contre le XV de France (21-19), vendredi dernier, le sélectionneur des Springboks ne compte pas changer ses habitudes. Interrogé lundi sur ses modifications de dernière minute, le technicien sud-africain a présenté des excuses pour la frustration engendrée par ses méthodes. Mais certainement pas pour les avoir employées ! Comme le rapporte Planet Rugby, il entend continuer tant que le règlement le lui permettra.

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Erasmus s'excuse, mais garde ses vieilles habitudes

« Si les gens continuent de s'énerver à ce sujet, alors je m'excuse. Mais je ne m'excuse pas de le faire », a-t-il lancé devant la presse. Le technicien double champion du monde assume pleinement sa stratégie. Annoncer son équipe dès le lundi permet, selon lui, de protéger ses joueurs des spéculations qui fleurissent sur les réseaux sociaux durant la semaine. Quitte à modifier ensuite ses plans lorsque la composition adverse est connue.

Et le sélectionneur n'en est pas à son coup d'essai. Avant d'inverser ses premières lignes face aux Bleus, il avait déjà utilisé cette méthode contre les All Blacks au Cap. Cette fois-là, les Springboks s'étaient imposés 33-26. Face à la France, Ox Nche, Malcolm Marx et Wilco Louw avaient finalement débuté sur le banc, remplacés par Gerhard Steenekamp, Jan-Hendrik Wessels et Thomas du Toit.

Un bluff tactique qui cache aussi une préparation au Mondial

Mais derrière ce petit tour de passe-passe se cache également une logique sportive. Erasmus explique avoir pris sa décision après avoir découvert la composition française, avec notamment Julien Marchand initialement annoncé titulaire. Son objectif ? Soumettre ses piliers remplaçants à la pression d'un gros rendez-vous international, face à l'une des meilleures mêlées du circuit, dans la perspective de la Coupe du monde 2027.

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Cette liberté tactique reste toutefois encadrée par les règlements propres à chaque compétition. Comme nous l'expliquions après France–Afrique du Sud, le Championnat des Nations autorise ces changements tardifs. En Coupe du monde, en revanche, impossible de modifier librement son XV pour des raisons purement stratégiques. Le sélectionneur exploite donc une souplesse réglementaire dont il sait parfaitement tirer profit.

L'Irlande est prévenue : Erasmus pourrait recommencer

Et visiblement, les Irlandais feraient bien de ne pas considérer la composition sud-africaine comme définitive. Avant le déplacement à Dublin, samedi 21 novembre, Erasmus a déjà prévenu : si le XV du Trèfle annonce jeudi une équipe différente de celle qu'il anticipe, de nouvelles modifications pourraient intervenir. Une perspective qui risque de compliquer la préparation des hommes d'Andy Farrell, notamment dans le secteur de la conquête.

Reste que le pari comporte aussi des risques. Face aux Bleus, les trois titulaires initialement prévus étaient entrés dès la 35e minute, alors que les Boks accusaient un retard de 14 points. Difficile d'attribuer cette situation au seul choix des premières lignes, mais le résultat rappelle que le bluff ne garantit aucun avantage sur le pré. Erasmus, lui, n'a visiblement pas l'intention de ranger ses cartes avant la prochaine partie.