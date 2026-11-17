On a beaucoup parlé de la défense héroïque des Bleus face aux Springboks (21-19), vendredi dernier. Mais la victoire française s'est également construite avec les pieds. Dans son analyse, RugbyPass s'est particulièrement intéressé à l'association entre Antoine Dupont et Maxime Lucu. Deux demis de mêlée de formation qui ont donné une véritable leçon d'occupation aux champions du monde, notamment dans leur capacité à jouer derrière la défense sud-africaine.

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7 coups de pied supplémentaires pour les Bleus

Un chiffre illustre cette domination tactique. A lui seul, Dupont a tapé plus de fois au pied que Morné van den Berg et Sacha Feinberg-Mngomezulu. Pour un total de 23 "kicks" pour la charnière tricolore contre 16 pour la sud-africaine. Plus révélateur encore, les Springboks n'ont récupéré aucun des six ballons disputables envoyés par leur demi de mêlée. Une différence considérable face à une équipe française particulièrement efficace dans la lecture des trajectoires.

L'analyste britannique s'arrête notamment sur une séquence impliquant Florian Verhaeghe. Le deuxième ligne récupère une chandelle de Feinberg-Mngomezulu, avant que Dupont ne repère immédiatement l'espace dans le dos de Kurt-Lee Arendse. Le Toulousain dégaine alors un superbe 50:22, offrant normalement une touche française dans les 22 mètres adverses. Mais Arendse expédie le ballon au loin pour empêcher Louis Bielle-Biarrey de jouer rapidement, concédant finalement une pénalité. Une belle illustration de la capacité des Bleus à transformer un ballon récupéré en pression territoriale.

Dupont et Lucu, deux cerveaux pour une charnière

Et les Français n'ont pas seulement fait parler leurs longues frappes. Face à la montée agressive du rideau sud-africain, Dupont a régulièrement utilisé son petit jeu au pied pour exploiter l'espace laissé dans le dos des défenseurs. Bishop souligne notamment une passe au pied millimétrée vers Aaron Grandidier-Nkanang, après une percée de Kalvin Gourgues, qui permet de porter le danger jusqu'à la ligne d'en-but.

Lucu, lui, s'est distingué dans la préparation du premier essai français. Après avoir participé à une attaque étirant la défense vers la droite, le Bordelais se replace pour exploiter le petit côté et servir l'action conclue par Grandidier-Nkanang. Le journaliste rapproche cette association de la tradition française des demis de mêlée capables d'évoluer à l'ouverture, citant notamment Jean-Baptiste Élissalde, Dimitri Yachvili et Morgan Parra.

Une autre manière de faire déjouer les Springboks

Cette lecture apporte un éclairage intéressant sur le pari de Fabien Galthié. En associant deux spécialistes du poste de numéro 9, le sélectionneur disposait de deux organisateurs capables d'alterner occupation, distribution et jeu au pied offensif. Une polyvalence précieuse pour perturber une défense qui aime monter très vite sur son adversaire.

Lucu, Moefana, Attissogbé et plusieurs autres absents avec le XV de France face à l’Argentine ?

Car face aux Boks, conserver le ballon n'est pas toujours un cadeau. Leur puissance dans les rucks et leur agressivité défensive rendent chaque possession coûteuse. En leur rendant régulièrement la gonfle dans des zones choisies, les Bleus ont aussi obligé les Sud-Africains à construire leur jeu. Et dans ce domaine, RugbyPass estime que la charnière française a largement pris le dessus. Une autre façon de gagner le bras de fer, sans forcément chercher à répondre aux coups de boutoir des champions du monde.