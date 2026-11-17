Qui aurait imaginé pareil destin ? Débarqué de Colombie en 2016 pour découvrir la Fédérale 3, Andrés Zafra s'apprête à prolonger de trois saisons avec Provence Rugby, selon Midi Olympique. Une belle récompense pour un parcours hors normes.

Repéré très rapidement à Givors, le géant de Cúcuta rejoint les Espoirs du LOU à 20 ans. Une première étape avant de devenir le premier Colombien à fouler les pelouses du Top 14.

Passé ensuite par Agen puis Brive, le deuxième ligne poursuit sa progression. D'abord confronté à un déficit de densité, il étoffe son gabarit pour atteindre aujourd'hui 115 kilos.

Pilote à ses heures perdues

Sans être une terreur physiquement, le double-mètre casqué demeure un joueur intelligent, aérien, mobile et ferrailleur, qui s'est construit un profil complet, capable d'apporter autant sur les fondamentaux que dans le jeu courant.

Arrivé à Aix en 2023, le Colombien s'est imposé comme un leader respecté. Capitaine depuis la saison dernière, il compte désormais 68 apparitions sous le maillot provençal.

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Courtisé et en fin de contrat en juin, le joueur de 30 ans aurait donc choisi la fidélité. Un signal fort pour Provence, actuel leader de Pro D2, et qui a entamé les discussions avec plusieurs de ses cadres.

Celui qui possède une licence de pilote pourrait ainsi être l'un des fers de lance des Noirs en première division prochainement, si les Aixois remplissent leur objectif. Pour l'heure, les gars du 13 sont premiers de cette ProD2.