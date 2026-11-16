Et dire que sans la blessure de Thibaud Flament, nous n'aurions probablement jamais vu le grand Verhaeghe se foutre sur la gueule avec les Sud-Africains. Pourtant, Dieu sait qu'on aime la Flamme, meilleur numéro 4 du monde à nos yeux.

Mais bon sang, quel bonheur de voir le double-mètre s'infliger 12 rounds de 5 minutes face à une équipe qui ne prend même pas la peine de se déguiser les soirs d'Halloween.

Prise de balle en l'air façon Wemby

Car vendredi, Florian Verhaeghe a signé un match de remarquable. En déficit de poids (2m03, 110 kg), le Montpelliérain au caractère bien trempé n'a pourtant guère semblé impressionné par le paquet de camions-citernes à l'accent afrikaans.

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Durant ses 57 minutes sur la pelouse du Stade de France, la grande tige des Bleus aura servi tantôt de dos d'âne, tantôt de herse face aux assauts adverses. Avec onze plaquages au compteur, et la férocité de tous les instants qu'on lui connaît.

Demandez plutôt au taureau du ranch d'Upington, Jasper Wiese, ce que ça fait de s'empaler sur ce trottoir à l'accent du Sud-Ouest. Le deuxième ligne n'aura jamais baissé d'intensité devant les monstres verts.

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D'autant que Verhaeghe, qui maîtrise la chiste dans le dos, n'est pas qu'un combattant émérite. Le gamin du montalbanais sait aussi utiliser ses immenses compas et ses bras de volleyeur. À l'image de sa belle passe après contact flottante pour Dupont où de sa prise de balle en l'air façon Wemby sur la tête de Willemse en première période, supplément genou en avant pour calmer le crocheteur sud-africain.

Tout droit vers 2027

Bref, une prestation dans la lignée du niveau qu'il affiche depuis un an avec Montpellier. Revenu chez les Bleus cet été après 3 ans loin du maillot tricolore, Verhaeghe s'affirme match après match comme une véritable alternative à Flament.

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À 30 ans, celui qui ne s'était jamais véritablement installé au Stade Toulousain semble à son firmament. Tout, sans contre indication, file tout droit vers le Mondial 2027.