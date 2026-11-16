Absent des terrains depuis octobre, l’ancien Briviste et international anglais Courtney Lawes (105 sélections) hospitalisé six jours

Courtney Lawes a connu une sacrée frayeur. L’ancien Briviste, désormais à Sale, n’a plus joué depuis le 17 octobre et a passé une dizaine de jours à l’hôpital à cause d’un staphylocoque.

À 37 ans, il va mieux, mais il ignore toujours quand il pourra retrouver les terrains.

"La douleur la plus forte de ma vie"

Courtney Lawes a eu chaud, le deuxième ou troisième-ligne de Sale, passé par Brive l’an dernier, n’a plus enfilé le maillot depuis la défaite contre Glasgow en Champions Cup, le 17 octobre.

Depuis, il a passé une dizaine de jours à l’hôpital, la faute à une infection bactérienne qui s’était répandue dans son sang. Au début, il pensait à une simple grippe. Puis la douleur est devenue, dit-il, la pire de sa vie. Selon lui, la bactérie serait entrée par une plaie au pied, récoltée en match.

Aujourd’hui, ça va mieux, mais il n’est pas tiré d’affaire. Il suit un traitement antibiotique et ne sait pas quand il pourra rejouer. C’est ce flou qui l’a le plus marqué. À 37 ans, avec presque vingt ans de rugby pro derrière lui, celui qui compte 105 sélections avec l’Angleterre, plus cinq avec les Lions, tente de retrouver une vie normale.

"J’avais l’impression d’avoir la grippe, mais avec de grosses douleurs musculaires. Mon bras droit ne marchait presque plus, c’était vraiment bizarre. Les six premiers jours ont été durs. Pendant les cinq premiers, j’ai connu la douleur la plus forte de ma vie. Je me sens mieux aujourd’hui, mais je suis encore en convalescence."

Épaule, staphylocoque et 6 kilos perdus : après une saison de galère, Sam Davies retrouve enfin Grenoble

Un staphylocoque, c’est quoi ?

Le staphylocoque est une bactérie très courante, qui vit sur la peau ou dans le nez d’une personne sur trois. Elle peut entrer dans le corps par une simple plaie.

La plupart du temps, elle ne pose aucun problème, mais elle devient dangereuse si elle atteint l’intérieur de l’organisme.

Dans la plupart des cas, des antibiotiques suffisent à la soigner. Dans le rugby, où les plaies sont fréquentes, Lawes n’est pas le premier touché. Le Gallois Sam Davies est resté alité après un coup au nez, et l’All Black Tamaiti Williams a passé quatre mois à l’hôpital.