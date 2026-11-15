Scénario catastrophe : l'Angleterre pourrait priver le XV de France d'une finale à Twickenham malgré son retard

Le XV de France continue de s’affirmer comme la meilleure sélection de l’hémisphère nord. La dernière preuve en date est la victoire des Bleus contre l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, sur le terrain du Stade de France (21-19), ce vendredi 13 novembre. Première du classement de la poule européenne, la formation tricolore est en bonne position pour disputer la plus belle des affiches à Twickenham, d’ici à la fin du mois. Ainsi, quelles sont les conditions de qualification et les Bleus peuvent-ils être évincés de la course au titre, dès la semaine prochaine ?

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L’Irlande et l’Angleterre en poursuite

Premier de son groupe, le XV de France a un point d’avance sur ses poursuivants directs, l’Angleterre et l’Irlande. Ainsi, si les Bleus font mieux ou aussi bien que les deux sélections d’outre-Manche, ils conserveront la tête du classement de l’hémisphère nord et se rendront en finale. De fait, une victoire bonifiée des hommes de Fabien Galthié leur assurerait de pouvoir jouer pour le titre, lors d’une ultime confrontation face à l’Afrique du Sud ou à la Nouvelle-Zélande.

Actuellement, à un week-end de la fin de la phase de poules, la France compte 21 points cumulés, tandis que l’Irlande et l’Angleterre sont à 20 unités après les cinq premières journées. Derrière, le pays de Galles et l’Écosse ne sont plus en mesure de venir jouer les trouble-fêtes. Lanterne rouge de ce classement, l’Italie a seulement décroché un bonus défensif, contre l’Argentine, et se contentera obligatoirement de la dernière place.

Le XV de France a donc son destin en main. S'il assure contre l’Argentine, avec cinq points en poche, samedi prochain, il n’aura aucune raison de nourrir des craintes. Un adversaire qu’il ne faut donc pas prendre à la légère, sous peine de mauvaise surprise. De plus, les Irlandais et les Anglais affrontent des adversaires d’un autre calibre, avec des confrontations respectives contre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Deux sélections vaincues ce week-end et qui chercheront sans doute à faire forte impression, dans moins d’une semaine.

Autre avantage notable, la sélection de l’Hexagone jouera après ses poursuivants. En effet, le match France - Argentine se jouera à Saint-Denis dans la soirée, avec un coup d’envoi prévu à 21h10. Avant ce match, Angleterre - Nouvelle-Zélande (15h10) et Irlande - Afrique du Sud (17h40) auront déjà livré leurs verdicts. Les Bleus seront donc en mesure d’adapter leur plan de jeu, si une bonne surprise venait les mettre dans de bonnes dispositions, ou inversement, si un résultat probant devenait obligatoire.

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Le XV de France inquiété ?

S’il venait à être battu, le XV de France pourrait finir troisième de la conférence de l’hémisphère nord, au pire. Au cas où elle viendrait à être à égalité de points avec ses poursuivants, elle n’aurait pas non plus l’avantage. Pour cause, les Bleus n’ont pas la meilleure différence de points du trio de tête. Avec 80 points en positif, elle domine l’Irlande (+57), mais reste très loin derrière l’Angleterre (+134) dont l’écart semble irrattrapable. Le premier critère pour départager les équipes est le nombre de victoires, puis la différence de points.

De fait, si jamais l’Angleterre finit avec une victoire bonifiée contre les All Blacks et que le XV de France peine à en faire de même face à l’Argentine, le XV de la Rose passerait devant les Bleus. Ce scénario catastrophe verrait les rivaux ancestraux s’offrir une finale à domicile, à Twickenham. Cette dernière se jouera en conclusion d’un week-end riche en rugby, où six matchs seront joués sur la même pelouse. Une idée terrible à concevoir qu’Antoine Dupont et ses coéquipiers chercheront sans doute à éviter à tout prix.

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