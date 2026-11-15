Scénario catastrophe : l'Angleterre pourrait priver le XV de France d'une finale à Twickenham malgré son retard

Le XV de France continue de s’affirmer comme la meilleure sélection de l’hémisphère nord. La dernière preuve en date est la victoire des Bleus contre l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, sur le terrain du Stade de France (21-19), ce vendredi 13 novembre. Première du classement de la poule européenne, la formation tricolore est en bonne position pour disputer la plus belle des affiches à Twickenham, d’ici à la fin du mois. Ainsi, quelles sont les conditions de qualification et les Bleus peuvent-ils être évincés de la course au titre, dès la semaine prochaine ?''Lui n'a pas fini sa carrière'' : une légende des Bleus adoube Louis Bielle-Biarrey et ses 30 essais avec le XV de France
L’Irlande et l’Angleterre en poursuite
Premier de son groupe, le XV de France a un point d’avance sur ses poursuivants directs, l’Angleterre et l’Irlande. Ainsi, si les Bleus font mieux ou aussi bien que les deux sélections d’outre-Manche, ils conserveront la tête du classement de l’hémisphère nord et se rendront en finale. De fait, une victoire bonifiée des hommes de Fabien Galthié leur assurerait de pouvoir jouer pour le titre, lors d’une ultime confrontation face à l’Afrique du Sud ou à la Nouvelle-Zélande.
Actuellement, à un week-end de la fin de la phase de poules, la France compte 21 points cumulés, tandis que l’Irlande et l’Angleterre sont à 20 unités après les cinq premières journées. Derrière, le pays de Galles et l’Écosse ne sont plus en mesure de venir jouer les trouble-fêtes. Lanterne rouge de ce classement, l’Italie a seulement décroché un bonus défensif, contre l’Argentine, et se contentera obligatoirement de la dernière place.
Le XV de France a donc son destin en main. S'il assure contre l’Argentine, avec cinq points en poche, samedi prochain, il n’aura aucune raison de nourrir des craintes. Un adversaire qu’il ne faut donc pas prendre à la légère, sous peine de mauvaise surprise. De plus, les Irlandais et les Anglais affrontent des adversaires d’un autre calibre, avec des confrontations respectives contre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Deux sélections vaincues ce week-end et qui chercheront sans doute à faire forte impression, dans moins d’une semaine.
Autre avantage notable, la sélection de l’Hexagone jouera après ses poursuivants. En effet, le match France - Argentine se jouera à Saint-Denis dans la soirée, avec un coup d’envoi prévu à 21h10. Avant ce match, Angleterre - Nouvelle-Zélande (15h10) et Irlande - Afrique du Sud (17h40) auront déjà livré leurs verdicts. Les Bleus seront donc en mesure d’adapter leur plan de jeu, si une bonne surprise venait les mettre dans de bonnes dispositions, ou inversement, si un résultat probant devenait obligatoire.XV de France : Jalibert revient au meilleur moment, mais les 6 changements de Galthié ne concernent pas que le poste de numéro 10
Le XV de France inquiété ?
S’il venait à être battu, le XV de France pourrait finir troisième de la conférence de l’hémisphère nord, au pire. Au cas où elle viendrait à être à égalité de points avec ses poursuivants, elle n’aurait pas non plus l’avantage. Pour cause, les Bleus n’ont pas la meilleure différence de points du trio de tête. Avec 80 points en positif, elle domine l’Irlande (+57), mais reste très loin derrière l’Angleterre (+134) dont l’écart semble irrattrapable. Le premier critère pour départager les équipes est le nombre de victoires, puis la différence de points.
De fait, si jamais l’Angleterre finit avec une victoire bonifiée contre les All Blacks et que le XV de France peine à en faire de même face à l’Argentine, le XV de la Rose passerait devant les Bleus. Ce scénario catastrophe verrait les rivaux ancestraux s’offrir une finale à domicile, à Twickenham. Cette dernière se jouera en conclusion d’un week-end riche en rugby, où six matchs seront joués sur la même pelouse. Une idée terrible à concevoir qu’Antoine Dupont et ses coéquipiers chercheront sans doute à éviter à tout prix.ANGLETERRE. Borthwick lâché par ses joueurs ? Les cadres du XV de la Rose sortent du silence
les Blacks et les Sudafs vont être hyper vénères après leur défaite respective !
On compte sur les Bleus avant tout
mais si les gars du Sud, vous pouviez gagner
(surtout les Blacks contre les Engliiiishes ) ou perdre en prenant 3 essais max ...
Et si on est en finale j'espère que ce sera les Blacks pour éviter la colère recuite et dangereuse en terme de blessure des Sudafs
les all blacks sont dans la même config que nous, s'ils gagnent avec bonus, ce sera eux.
j'espère aussi qu'ils vont faire le taf.
pour les sudafs, après leur revers, je vois pas comment les irlandais pourraient les empêcher de prendre les 5 points. et comme tu dis, si on doit les manger en finale, je suis pas certain qu'on arrive à récidiver...
par contre, si on le faisait, ce serait un bon talisman avant la cdm.
Oui peut-être mais à quel prix !
Cette équipe est celle dont le jeu stéréotypé me plaît le moins mais surtout celle qui pratique un rugby d'une rugosité pour ne pas dire d'une violence extrême.
Vendredi Wiese nous en a encore fourni un échantillon au détriment de Gourgues.
Ce n'est pas un épiphénomène, c'est culturel
Que de si et de conditionnels ...
Compte tenu des résultats du WE, tout est possible !
J'adore la douce incertitude du sport.
Les bleus ont enclenché cette journée rugby de manière décalée...
1 mélée gagnée par bras cassé, et tout le reste ou pas loin, pénalisé.
M'atattendais à un jaune bien plus tôt, mais bon, on va pas se plaindre...
Et l'adage "No scrum, no win" en a pris un sérieux coup...
Sérieux coup au carré, avec le secteur de la touche plutôt en souffrance.
Comment ont ils gagné alors ? Sur leur fond de jeu et une abnégation totale dans tous les moments.
Donc, Fabien, a effectué un bon boulot. A ce rythme, je commencerai peut être à l'apprécier.
Les Gallois ont sorti une partie de même calibre que les Français. Abnégation, patience, collectif etc... Dommage qu'ils ne puissent accéder à plus haut. Idem les Ecossais qui sortent les Australiens.
Pour l'Irlande, leur accès en finale, j'y crois moyen.
Les SudAfs vont arriver avec de grandes dents, et le "fighting spirit", aura ses limites.
Idem les NZ. Vu de loin, perdre 2 fois d'affilée pour eux... ce serait une première me semble t'il.
Mais bon,
la douce incertitude du sport...
👍 donc
sauf que les joueurs n'ont pas eu besoin d'être motivés ni par Galthié ni par personne d'autres pour rencontrer ces adversaires LÀ et y mettre les moyens.
Vu tout ce qu'il a raconté avant et après le match, plus sa petite moue fâchée quand Lucu rate sa 1ère pénaltouche, mon avis sur lui reste le même
je pense que les irlandais vont se faire défoncer.
Angleterre-Nouvelle-Zélande, ça va sûrement faire un super match.
Si les NZ ont autant d'imagination que samedi à Cardiff il y aura match mais s'ils jouent à leur vrai niveau, il devrait y avoir des achardes aux 4 coins de twickenham.
T'façons, on va écraser les argentins.
Il est sûr qu'ils risquent de payer l'affront de la défaite des Boks à Paris...
Les NZ ont intérêt à battre les Anglais, sinon, ça va jaser au pays...