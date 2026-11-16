Grenoble sur un ancien Bleuet aux 9 apparitions en Top 14 avec Montpellier pour compenser plusieurs départs

Formé au rugby à Mont-de-Marsan, qu’il n’a quitté qu’une fois, de Nardi est devenu le visage du club. Cette saison, il s’impose comme le titulaire au poste d’arrière (six matchs disputés). Ses performances n’ont pas échappé aux clubs de Pro D2.

Oyonnax s’est renseigné, mais c’est bien Grenoble qui devrait l’emporter. Un contrat de deux ans serait quasiment bouclé, il ne resterait que quelques détails administratifs à régler.

Pour Grenoble, cette arrivée tomberait à point nommé. Le FCG doit gérer plusieurs fins de contrat dans le fond du terrain, avec les situations de Hugo Trouilloud et de Raffaele Costa Storti.

Trouilloud est notamment courtisé par Perpignan et la Section paloise. De Nardi, capable d’évoluer à l’aile comme à l’arrière, pourrait compenser ces éventuels départs.

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Une carrière relancée dans les Landes

Si le transfert se confirme, de Nardi connaîtra un troisième club professionnel. Son passage à Montpellier en 2023-2024 n’a pas laissé de grand souvenir : neuf apparitions en tout, dont 543 minutes en Top 14, sans essai.

Il y a porté le ballon 37 fois pour 220 mètres et battu huit défenseurs.

Revenu à Mont-de-Marsan, il a retrouvé du temps de jeu et de la confiance. Son bilan au Stade Montois parle pour lui : 131 matchs, dont 106 comme titulaire, pour 32 essais et 160 points. Il a cumulé plus de 8 400 minutes, soit environ 64 par rencontre.

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Un parcours en équipes de France de jeunes

Son nom était déjà connu des suiveurs des équipes de jeunes. En 2017, il est sacré champion d’Europe avec les moins de 18 ans, après une finale gagnée contre la Géorgie à Quimper.

Deux ans plus tard, il devient champion du monde avec les moins de 20 ans, avec lesquels il compte huit sélections. Il est titulaire à l’arrière à deux reprises pendant le Mondial, notamment face au pays de Galles, lors d’un succès avec bonus qui a pesé dans la qualification pour les demi-finales.

Il fait partie d’une génération qui comprend Jean-Baptiste Gros, Mathias Haddad, Louis Carbonel ou Léo Coly.

À Grenoble, il aurait de quoi retrouver l’élite du rugby de club. Il lui faudra confirmer, d’ici là, sur les terrains de Nationale.