115 matchs à 26 ans, 121 plaquages : pourquoi la prolongation de ce pilard est une aubaine pour le FC Grenoble ? 

Alors que les meilleurs jeunes talents issus de la formation alpine prennent leur envol chaque année, lui a décidé de rester à la maison. Voilà donc une prolongation significative pour le FCG, que celle de l'excellent ZackGauthier.

À 26 ans, l'un des fers de lance de la mêlée alpine a choisi de poursuivre l’aventure avec le FC Grenoble jusqu’en 2029. Qui verrouille l’un des piliers de son édifice et un joueur déjà incontournable.

3ème meilleur plaqueur de la division !

Avec déjà 115 rencontres disputées sous le maillot rouge et bleu, le Grenoblois affiche une sacrée expérience pour son âge. Au-delà de ça, Gauthier se démarque chaque semaine par son activité défensive, à l'image de ses 121 plaquages (3ème meilleur plaqueur de la division !)

Mais c’est surtout en mêlée que le pilier gauche fait parler sa puissance et sa solidité. Avec ses 1m79 pour 109 kg, l'Isérois possède un profil trapu, dense et mobile, qui rappelle parfois celui de Jean-Baptiste Gros, le pilier du RCT.

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Un gaucher moderne, capable de peser sur les fondamentaux tout en affichant une grosse activité dans le jeu courant. Formé à Seyssins, comme Louis Bielle-Biarrey, puis passé par le centre de formation grenoblois, il incarne aussi un choix devenu rare pour le FCG : celui de la fidélité.

Cette prolongation représente donc une véritable aubaine sportive et identitaire. Elle s'inscrit aussi dans une opération plus globale : le FCG a également prolongé Josh Thompson, Cameron Holt et Giorgi Pertaia jusqu'en 2029. Quatre avants sécurisés pour bâtir dans la durée.

Avec une telle première ligne et un pack qui conserve ses forces vives, le club alpin peut voir venir. Et continuer son chemin...