''Chaque moment compte'' : Aaron Grandidier-Nkanang, cette autre fusée qui manquait au XV de France

Déjà performant cet été avec les Bleus, Aaron Grandidier-Nkanang continue de marquer des points, cet automne. Auteur d'une belle prestation lors de la victoire du XV de France contre l'Afrique du Sud (21-19), vendredi soir au Stade de France, l'ailier de la Section paloise a encore convaincu son sélectionneur.

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Des bonnes perf' qui s'enchaînent

Une semaine plus tôt, à Lyon, contre les Fidji (54-17), il avait inscrit le troisième essai des Bleus. Avant ce match, Fabien Galthié se montrait dithyrambique à son sujet en conférence de presse : « Pour l'émulation, pour la compétition et même pour les autres joueurs qui rentrent dans cette équipe, je pense que c'est un bon exemple à suivre ».

Vendredi, le Palois a récidivé face aux doubles champions du monde sud-africains. Sur le pré, l'ailier est en train de prendre une autre dimension. Alors qu'il opérait un remplacement bienvenu à Théo Attissogbe, replacé à l'arrière pour pallier l'absence de Thomas Ramos, ce dernier pourrait finalement bien prendre la place de son coéquipier en club.

L'intéressé semble en avoir conscience. « Je commence à réaliser maintenant », confie-t-il au Figaro, après la rencontre gagnée face à l'Afrique du Sud. Il vit cette aventure en sélection depuis six mois. « Je savais que je n'allais pas avoir 1000 opportunités d'être ici », ajoute-t-il. Actuellement, l'ancien septiste est en train de pleinement saisir sa chance.

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Un profil complet et athlétique

Il en tire une ligne de conduite simple : « Pour moi, c'était vraiment important de faire en sorte que chaque moment compte. Je les prends match par match, jour par jour ». Aligné sur l'aile opposée à Louis Bielle-Biarrey, Aaron Grandidier-Nkanang apporte un profil complet et athlétique, à l'aise sous les ballons hauts, qui stabilise la ligne de trois-quarts du XV de France. Finisseur hors pair, il est toujours attentif à la moindre occasion.

Cette aisance dans les duels et cette polyvalence remarquable dans le jeu courant ne viennent pas de nulle part. En effet, il doit beaucoup à son passé dans le rugby à sept. Ancien du circuit mondial de Sevens, Aaron Grandidier-Nkanang a été champion olympique en 2024 aux côtés d'Antoine Dupont, désormais son coéquipier chez les Bleus.

Du côté de Marcoussis, les deux hommes se retrouvent ainsi à quinze, un peu plus de deux ans après le sacre de Paris. Le Palois, lui, pourra chercher à confirmer dès samedi 21 novembre, au Stade de France, contre l'Argentine. S'il se montre de nouveau impérial, il pourrait d'ores et déjà faire office de favori pour occuper l'aile droite du XV de France, lors du prochain Tournoi des VI Nations, voire au-delà.

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