Au fil des semaines, Fabien Galthié et son staff peaufinent le groupe tricolore à Marcoussis. Ce dimanche 15 novembre, la nouvelle liste de 42 joueurs a été divulguée par la Fédération Française de Rugby. Sur cette dernière, six allers-retours sont observés. De fait, quelques joueurs majeurs reviennent du côté de l’Essonne pour préparer le prochain match du Championnat des Nations 2026, le dernier avant la phase finale. Ce dernier se jouera samedi prochain (21h10), face à l’Argentine, au Stade de France.

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Le retour de Jalibert confirmé

Dans la nouvelle liste annoncée, le retour le plus attendu était sans doute celui de Matthieu Jalibert. Pour cette communication dominicale, le come-back du demi d’ouverture à Marcoussis est bel et bien effectif. Aperçu sur la pelouse du Stade de France, vendredi dernier en parallèle de la victoire face aux Springboks (21-19), il avait donné des nouvelles encourageantes sur son état de santé. Victime d'une déchirure au niveau du quadriceps droit, il avait eu bien du mal à guérir et avait même rechuté fin octobre.

Ce retour inespéré, il y a encore quelques jours, est particulièrement bienvenu, alors que les Bleus sont en pole position de la poule européenne du Championnat des Nations. Face aux Fidji, Romain Ntamack a été victime d’une luxation d’une épaule. Cette blessure a obligé Antoine Dupont à porter le numéro 10 contre l’Afrique du Sud, même si, dans les faits, Maxime Lucu et lui ont souvent alterné en position d’ouvreur, selon les situations. S’il est jugé apte, il pourrait être d’un grand soutien pour les Bleus.

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Le XV de France s’étoffe

En plus de l’ouvreur bordelo-béglais, cinq autres joueurs du Top 14 ont été appelés. Deux Girondins ont notamment été retenus. Le centre Nicolas Depoortère réintègre le groupe, alors que le jeune ailier Hugo Avogadro va connaître les plaisirs du XV de France senior. Âgé de seulement 19 ans, il saute l’étape des Bleuets pour rejoindre les grands, après des débuts tonitruants en championnat avec l’UBB, auréolé de trois essais en quatre matchs.

Aussi, deux Toulousains sont convoqués pour les entraînements du XV de France. Les polyvalents Joshua Brennan et Anthony Jelonch retrouvent le groupe. Le second n’a plus connu le XV de France depuis l’hiver dernier, malgré son statut de joueur de confiance de Fabien Galthié. Il pourrait sérieusement postuler pour jouer face aux Pumas, samedi. Enfin, le Bayonnais Alexandre Fischer vient aussi densifier la troisième ligne des Bleus.

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Six départs, dont Marchand et Fickou

Parmi les joueurs qui ne reviendront pas à Marcoussis cette semaine, l’absence la plus prévisible est malheureusement celle de Julien Marchand. Le talonneur toulousain devait être titulaire face à l’Afrique du Sud, vendredi dernier. Cependant, une blessure à une cuisse l’a privé du match et oblige le staff à le laisser au repos. Le Toulousain rentre dans la Ville tout comme Teddy Thomas, non conservé après sa convocation surprise. Parmi les autres joueurs écartés, on retrouve Loïc Credoz, Paul Gabrillagues, Gaël Fickou et Louis Le Brun. Ces quatre joueurs comptaient déjà parmi les treize éléments libérés par le staff tricolore, en milieu de semaine.

Pour ce qui est des 42 éléments retenus, ils tenteront de confirmer la première place du classement de la poule européenne du Championnat des Nations 2026. Actuellement occupée par la France, elle sera assurée si les Bleus obtiennent une victoire bonifiée face à l’Argentine, ce samedi. Pour rappel, les Sud-Américains sortent d’une belle frayeur face aux Italiens, vainqueurs de justesse (14-19). Une première place emmènerait Antoine Dupont et ses coéquipiers vers la finale de la compétition, qui devrait se jouer contre les All Blacks ou les Springboks.

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