Il est l’un des visages du XV de France. À seulement 23 ans, Louis Bielle-Biarrey est incontournable et l’a encore montré ce vendredi 23 novembre, lors de la victoire face à l’Afrique du Sud (21-19), au Stade de France. Pas toujours placé dans d’excellentes dispositions, il a fait preuve de réalisme sur la superbe passe au pied adressée par Antoine Dupont, qui l’envoie à l’essai. Surtout, il s’est illustré en toute fin de match avec un superbe plaquage offensif qui permet de sécuriser la victoire.

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Après la rencontre, Louis Bielle-Biarrey s'est présenté aux médias pour parler de la rencontre. Victorieux des champions du monde pour la première fois de sa carrière, le Bordelo-Béglais a savouré le moment. Auprès de L'Équipe, il a affirmé que le groupe de fabien Galthié n'avait pas douté, malgré les nombreux absents : "Peu auraient parié leur maison sur notre victoire. (Rire) Nous, on croyait en nous. On savait qu'il y avait des absences, on savait tout ça. Mais on sait aussi qu'on est l'équipe de France, qu'on joue à Paris devant 80 000 personnes. À partir de ce moment-là, on se doit d'y croire."

Bielle-Biarrey dans la légende

Sur cette 29ᵉ sélection, Louis Bielle-Biarrey a marqué son trentième essai avec le XV de France. Ainsi, il possède un incroyable ratio de 1,03 essai par match, soit le meilleur de l’histoire des Bleus pour un joueur ayant marqué au moins 10 essais en carrière internationale. Ce palier lui permet également d’intégrer les cinq premières places du classement des meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire de sa sélection. De fait, il égale un certain Philippe Sella, auteur d’autant d’arrivées en Terre promise sur ses 111 sélections.

Après la rencontre, la légende du SU Agen s’est exprimé sur sa relève qui brille actuellement sur les prés internationaux. “Il est déjà à 30 essais, comme moi, mais lui n’a pas fini sa carrière ! [...] Et je pense qu’il a encore quelques années devant lui à pouvoir marquer des essais”, confie-t-il à Sud-Ouest. En effet, à 23 ans, LBB a encore une écrasante majorité de sa carrière en Bleus qui reste devant lui, tout du moins on l’espère.

En complément, l’ancien champion de France 1982 et 1988 et finaliste du Mondial 1987 a livré son regard d’expert sur l’ailier Bordelo-Béglais. Après la victoire héroïque face aux Springboks, il tient les propos suivants : “C’est un joueur qui a cette qualité de toujours vouloir aller chercher la ligne. Il a ce côté de l’appel de l’en-but, il est attiré par la ligne. Et même si les adversaires le surveillent de près, il se débrouille toujours pour avoir un peu de champ ou les éviter avec de grosses qualités athlétiques. Il peut s’appuyer, en plus, sur une très belle vitesse, des appuis incroyables et des changements de rythme qui font la différence.”

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Un match sérieux contre les Springboks

Lors de la confrontation de ce week-end face aux champions du monde, Louis Bielle-Biarrey a été particulièrement surveillé. Toutefois, l’ailier casqué a réussi à s’offrir sept courses avec le ballon sur l’ensemble de la rencontre. Malgré tout, il a gagné près de 51 mètres sur ses rares occasions de briller, aidant le XV de France à avancer. Il a aussi réalisé un franchissement, a battu trois défenseurs et a gagné un ballon.

En défense, il ne s’est pas échappé, comme à son habitude, avec 10 étreintes réussies pour un 100 % dans cet exercice. Il est aussi le Tricolore ayant réalisé le plus de plaquages offensifs (2), à égalité avec François Cros. Si son ultime action restera sans doute dans les mémoires, elle est à l’image d’un match complet, comme l'Isérois a l’habitude d’en livrer. Désormais, Louis Bielle-Biarrey va essayer d’aller gagner un nouveau titre avec le XV de France.

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Le XV de France compte sur lui

Avec 10 essais inscrits depuis le début de l’année civile, en seulement 7 apparitions, Louis Bielle-Biarrey est dans une dynamique encore jamais aperçue avec le XV de France. À moins d’un an de la Coupe du Monde en Australie, cette forme est une excellente nouvelle. De plus, le joueur de l’UBB pourrait continuer de marquer l’histoire du rugby tricolore. Devant lui, Philippe Saint-André pointe à 32 essais cumulés. Ensuite, le podium est constitué de Vincent Clerc (34), Serge Blanco (38) et Damian Penaud (41). Ce dernier pourrait encore faire monter le record, s’il retrouve le chemin de la sélection.

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