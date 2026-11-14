309 mètres contre 591, 32 défenseurs battus par les Français : les chiffres qui éclairent l'exploit des Bleus face aux Springboks

Privés de nombreux cadres, contraints de bricoler leur charnière et même de changer de talonneur à l'échauffement, les Bleus ont renversé les Springboks (21-19). Pourtant, à la lecture des statistiques officielles du Nations Championship, difficile de deviner le vainqueur. Et c'est précisément ce qui rend cette performance intéressante à un an de la Coupe du monde en Australie.

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Les Boks ont avancé, les Bleus ont frappé juste

591 mètres gagnés contre seulement 309 pour la France. Les Sud-Africains ont également dominé la possession (55 %), l'occupation (58 %) et multiplié les courses avec ballon (148 contre 112). Un écart considérable face à une équipe tricolore remaniée, notamment privée de Ntamack, Ramos, Jalibert et Meafou et Marchand pour ne citer qu'eux. Pourtant, les deux formations ont inscrit trois essais chacune. La différence au tableau d'affichage ? Les transformations, toutes réussies par Maxime Lucu, contre deux sur trois côté sud-africain.

Mais un autre chiffre interpelle : 32 défenseurs battus par les Français contre seulement 21 pour les Boks. Malgré moins de ballons portés, les partenaires d'Antoine Dupont ont davantage éliminé leurs adversaires directs. Les Springboks conservent toutefois l'avantage sur les franchissements (10 contre 7). De quoi rappeler que battre un défenseur ne signifie pas forcément déchirer tout le rideau défensif.

Une charnière improvisée, mais du répondant au pied

Le jeu au pied a également pesé dans la balance. Les Bleus ont tapé 30 fois pour 840 mètres gagnés, contre 26 coups de pied et 548 mètres pour les visiteurs. Surtout, ils ont utilisé 14 coups de pied d'occupation contre seulement cinq pour l'Afrique du Sud. Une façon de repousser le danger et de déplacer le combat, alors que les Boks monopolisaient davantage le cuir.

Et dire que Fabien Galthié avait dû composer avec une charnière inhabituelle ! Dupont portait le numéro 10, mais évoluait principalement à la mêlée, laissant Lucu assurer l'ouverture. Le capitaine tricolore a notamment signé un 50-22 à l'origine de l'essai d'Attissogbe, puis servi Bielle-Biarrey d'un petit coup de pied superbement dosé.

Une conquête malmenée, une défense sollicitée

Tout n'a pas été rose pour les Tricolores, loin de là. Les Boks ont remporté dix mêlées contre deux pour les Bleus, tandis que leurs lanceurs ont trouvé preneur sur leurs 15 touches. La France en a remporté 12 sur 14. La conquête sud-africaine a donc permis aux visiteurs de multiplier les munitions, notamment pour alimenter leurs ballons portés. Un secteur qui mérite encore du travail.

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Reste cette capacité à défendre sous pression. 175 plaquages réalisés par les Bleus contre 142 pour les Boks, avec 21 plaquages manqués côté français contre 32 chez les visiteurs, selon les données officielles. Les 14 pénalités concédées par la France témoignent néanmoins des difficultés rencontrées.

Face à l'Argentine, samedi prochain, il faudra sans doute mieux maîtriser le ballon et la conquête. Mais ce succès face aux doubles champions du monde montre qu'avec un effectif diminué, les Bleus disposent encore de sacrées ressources.