Épaule, staphylocoque et 6 kilos perdus : après une saison de galère, Sam Davies retrouve enfin Grenoble

Neuf mois après, Sam Davies revoit enfin la Pro D2

Sam Davies va retrouver vendredi soir un endroit qui lui a énormément manqué : une feuille de match de Pro D2. L’ouvreur gallois figure parmi les remplaçants de Grenoble pour la réception d’Agen, à 21 heures au Stade des Alpes. Son dernier match remonte au 8 janvier 2026, lors de la lourde défaite du FCG à Provence Rugby (45-15). Il n’avait disputé que deux rencontres durant toute la saison 2025-2026. Vendredi, neuf mois après sa dernière apparition, son retour devient donc presque un événement dans la saison grenobloise.

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Une épaule, puis une infection qui bouleverse tout

Tout avait commencé quelques mois plus tôt. Davies s’était blessé à l’épaule lors de la finale de Pro D2 perdue contre Montauban en juin 2025, avant d’être opéré en septembre. Revenu contre Dax en décembre puis titulaire à Aix, il s’était ensuite blessé aux adducteurs. Les examens avaient finalement révélé un staphylocoque, que le joueur estimait avoir probablement contracté à Provence.

La suite dépasse largement le cadre d’une blessure sportive classique. Davies racontait en février avoir perdu 6 kilos, multiplié les passages à l’hôpital et subi ce qu’il décrivait comme la pire douleur de sa carrière. L’infection avait atteint la zone des adducteurs et des hanches. Une nouvelle intervention en avril devait permettre de terminer le traitement avant d’entamer une véritable reconstruction physique.

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Grenoble récupère aussi un patron

À 32 ans, Davies revient avec une expérience dont Grenoble connaît déjà la valeur. Depuis son arrivée en Isère en 2023, sa vista, son jeu au pied, sa maîtrise du tempo et sa capacité à occuper le terrain en ont fait l’un des joueurs majeurs du FCG. Mais vendredi, personne n’attendra de lui qu’il rejoue immédiatement comme avant. « Il va falloir qu’il montre qu’il est revenu à son niveau, ou qu’il n’en est pas loin », résume l’entraîneur de l’attaque David Irazoqui via Le Dauphiné.

Et son retour tombe à un moment intéressant. Grenoble a commencé son championnat par un succès bonifié contre Aurillac, 57-33, puis a ramené un bonus défensif de Montauban, 20-17. Avec six points après deux journées, le FCG occupe la cinquième place avant de recevoir un Agen encore sans point.

Quelques minutes qui compteront déjà beaucoup

Maël Navizet débutera à l’ouverture vendredi, Davies attendant son heure sur le banc. Cette réintégration progressive paraît presque logique après une année passée davantage entre soins et rééducation qu’avec un ballon dans les mains. Il pourra apporter son expérience en fin de rencontre sans porter immédiatement les clés du camion grenoblois.

Parce qu’après une opération de l’épaule, une reprise avortée, une infection, 6 kilos envolés et neuf mois sans compétition, entrer simplement sur la pelouse du Stade des Alpes aura déjà une drôle de saveur.