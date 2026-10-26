Après la victoire exceptionnelle à Bayonne (27-31), ce samedi 24 octobre, Lyon perd Thomas Gallo pour au moins six mois. Selon Ouest-France, le pilier gauche international argentin souffre d'une luxation du poignet gauche. Il a été opéré samedi à Biarritz et sera indisponible pour sa sélection et son club.

Titulaire, Thomas Gallo s'est blessé après seulement une demi-heure de jeu, samedi, lors de la 7ᵉ journée de Top 14. Après une série de quatre revers consécutifs, toutes compétitions confondues, le LOU s'est imposé sur le terrain de Jean Dauger. L'opération a eu lieu le jour même du match, avant que le joueur ne revienne dans la région lyonnaise.

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Les Pumas sans leur pilier

Âgé de 27 ans, Gallo est arrivé du Benetton Trévise au LOU Rugby, à cette intersaison. Il faisait partie de la liste des Pumas pour la série de matches de novembre, mais la sélection sud-américaine devra trouver un remplaçant à son pilier gauche. Son absence d'au moins six mois englobe cette série, mais intervient en fin de saison internationale pour les Pumas.

Pourtant, les Pumas auraient bien eu besoin de leur joueur, face à un calendrier qui s'annonce relevé. En effet, les Argentins affronteront le XV de France le 21 novembre, mais également l'Irlande le 6 et l'Italie le 14. Ces trois rencontres précèdent les matchs de classement et la finale du Championnat des Nations 2026, prévus à Londres.

Natif de Tucumán, le pilier gauche était un cadre de la sélection argentine, jusqu'à il y a peu. Depuis ses débuts en 2021, il a connu 40 sélections pour 33 titularisations. Il était devenu le titulaire à gauche de la mêlée, avant de perdre sa place à l'automne dernier. Devant-lui, Mayco Vivas et Tomás Rapetti avaient pris le dessus dans la hiérarchie, alors que Thomas Gallo était forfait en fin de saison dernière.

Ainsi, le gaucher de 27 ans comptait aussi sur son transfert au LOU Rugby pour lui permettre de retrouver sa place de numéro 1 incontesté avec les Pumas. Avec six apparitions et quatre titularisations en Top 14, l'Argentin semblait être en bonne voie pour accomplir cet objectif. Un impératif qui s'ajoute au Mondial en Australie, dont le coup d'envoi sera donné dans moins d'un an. Désormais, sa place se jouera sur les prochaines convocations, à l'été 2027.

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Des blessures en série en Top 14

Les blessures sont nombreuses en Top 14 depuis le début de saison. Le forfait de Thomas Gallo s'inscrit dans ce contexte. Alors que le Stade Toulousain dépasse la quinzaine de joueurs présents à l'infirmerie ces dernières semaines, d'autres clubs ne sont pas épargnés non plus. Au LOU Rugby, quatre autres joueurs de la première ligne, surtout au poste de pilier droit, manquent à l'appel. En cumulé, on compte près de huit absents dans la Capitale des Gaules. Ils évoluent tous dans le pack.

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