Sur la pelouse de Marcel-Deflandre où il s'est lancé chez les pros, Hugo Reus a marqué 20 points au pied et a offert la victoire (19-25) à l'Union Bordeaux-Bègles sur le terrain du Stade Rochelais, ce dimanche. Le demi d'ouverture explique à Sud-Ouest que son équipe a suivi le plan à la lettre, n'ayant qu'à concrétiser cet avantage. Ressortir avec les quatre points de la victoire était essentiel et il parle d'une « immense fierté ».

Reus, un joueur décisif à l'UBB

Pour cause, ce succès hors de Gironde a tout d'un cap symbolique franchi par le joueur. Pour cause, la carrière d'Hugo Reus a démarré de façon chaotique, du Stade Rochelais à Bordeaux. Révélé en grandes pompes du côté du Stade Rochelais, il brillait en parallèle avec les U20. Sous les ordres de Ronan O'Gara, le jeune ouvreur impressionnait par son pragmatisme et ses qualités de buteur.

Pour trouver du temps de jeu, le joueur avait décidé de quitter la Charente-Maritime. Dans un premier temps, il a atterri du côté du Montpellier HR, en plein milieu de la saison 2024-2025. Arrivé en février, il quitte l'Hérault après seulement huit mois sous contrat et 13 matchs joués, pour l'USAP. En Catalogne, il connaît un troisième club en moins d'une année civile. Sans réussir à s'imposer chez les Sang et Or, il pense de nouveau à un départ. Cinq mois et 10 apparitions plus tard, Hugo Reus remonte en Gironde.

Formé sous les couleurs de l'UBB, il retrouve un environnement familier. En confiance, il s'installe désormais en Gironde, où il est devenu un joueur majeur. Son rôle permet à Matthieu Jalibert de souffler, ou d'être couvert en cas de blessure. Sur ce début de saison, il assume justement ce rôle. Au-delà d'un simple rôle de doublure, il s'affirme comme un élément clé à un poste où le titulaire naturel a besoin d'être économisé pour jouer sur tous les tableaux.

Pourquoi la prolongation d'Hugo Reus à l'UBB jusqu'en 2028 est tout sauf un rôle de doublure ?

Un plan bâti sur le jeu au pied

De retour à Marcel-Deflandre, il souhaitait mettre en pratique les qualités qui lui ont permis d'être considéré comme l'un des meilleurs espoirs au poste. Le plan tenait en une idée : construire le match point après point. Hugo Reus le résume ainsi : « On savait qu’ici, quand on avait des opportunités, il fallait les mettre au fond. » Les Girondins l'ont appliqué et c'est ce qui fait le score final, d'après lui. Hugo Reus et les Bordelo-Béglais ont profité d'une défense hermétique. Le jeu au pied long devait étouffer les Rochelais en les gardant chez eux.

Hugo Reus reconnaît avoir eu peur dans les dernières minutes, quand les Jaune et Noir revenaient. Il sait de quoi La Rochelle est capable et il fallait défendre jusqu'au bout. Le demi d'ouverture voit dans cette capacité à gagner différemment la réponse à un manque de la saison passée. Le staff l'a répété, dit-il, et la préparation de l'été l'a fait ressortir. Face à des équipes aussi rudes que La Rochelle, ces points compteront à la fin, selon lui.

« Il faut qu’on sache gagner de toutes les manières possibles et contre des équipes aussi rudes que La Rochelle, notamment avec l’hiver qui arrive, il faut savoir gagner des matchs comme ça. » — Hugo Reus, demi d'ouverture de l'UBB.

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Forfaits de dernière minute et bilan du bloc

Les Bordelais abordaient la rencontre avec trois forfaits de dernière minute : Buros, Pkhakadze et Falatea. Reus juge la situation forcément un peu compliquée. Il salue la réaction de ceux qui sont entrés : Mousquès, Poirot et Taufa. Ils étaient prêts à jouer en cas de pépin et se sont montrés très performants.

L'UBB sortait d'une série de trois déplacements consécutifs : Clermont, Gloucester puis La Rochelle. Les Girondins ont gagné 22-23 à Clermont, avant le nul 36-36 à Gloucester en Coupe d'Europe. Reus tire de ce bloc « un deux et demi sur trois », qu'il juge très positif, même si le nul européen complique la suite de la compétition.

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