Sur la pelouse de Marcel-Deflandre où il s'est lancé chez les pros, Hugo Reus a marqué 20 points au pied et a offert la victoire (19-25) à l'Union Bordeaux-Bègles sur le terrain du Stade Rochelais, ce dimanche. Le demi d'ouverture explique à Sud-Ouest que son équipe a suivi le plan à la lettre, n'ayant qu'à concrétiser cet avantage. Ressortir avec les quatre points de la victoire était essentiel et il parle d'une « immense fierté ».
Reus, un joueur décisif à l'UBB
Pour cause, ce succès hors de Gironde a tout d'un cap symbolique franchi par le joueur. Pour cause, la carrière d'Hugo Reus a démarré de façon chaotique, du Stade Rochelais à Bordeaux. Révélé en grandes pompes du côté du Stade Rochelais, il brillait en parallèle avec les U20. Sous les ordres de Ronan O'Gara, le jeune ouvreur impressionnait par son pragmatisme et ses qualités de buteur.
Pour trouver du temps de jeu, le joueur avait décidé de quitter la Charente-Maritime. Dans un premier temps, il a atterri du côté du Montpellier HR, en plein milieu de la saison 2024-2025. Arrivé en février, il quitte l'Hérault après seulement huit mois sous contrat et 13 matchs joués, pour l'USAP. En Catalogne, il connaît un troisième club en moins d'une année civile. Sans réussir à s'imposer chez les Sang et Or, il pense de nouveau à un départ. Cinq mois et 10 apparitions plus tard, Hugo Reus remonte en Gironde.
Formé sous les couleurs de l'UBB, il retrouve un environnement familier. En confiance, il s'installe désormais en Gironde, où il est devenu un joueur majeur. Son rôle permet à Matthieu Jalibert de souffler, ou d'être couvert en cas de blessure. Sur ce début de saison, il assume justement ce rôle. Au-delà d'un simple rôle de doublure, il s'affirme comme un élément clé à un poste où le titulaire naturel a besoin d'être économisé pour jouer sur tous les tableaux.Pourquoi la prolongation d'Hugo Reus à l'UBB jusqu'en 2028 est tout sauf un rôle de doublure ?
Un plan bâti sur le jeu au pied
De retour à Marcel-Deflandre, il souhaitait mettre en pratique les qualités qui lui ont permis d'être considéré comme l'un des meilleurs espoirs au poste. Le plan tenait en une idée : construire le match point après point. Hugo Reus le résume ainsi : « On savait qu’ici, quand on avait des opportunités, il fallait les mettre au fond. » Les Girondins l'ont appliqué et c'est ce qui fait le score final, d'après lui. Hugo Reus et les Bordelo-Béglais ont profité d'une défense hermétique. Le jeu au pied long devait étouffer les Rochelais en les gardant chez eux.
Hugo Reus reconnaît avoir eu peur dans les dernières minutes, quand les Jaune et Noir revenaient. Il sait de quoi La Rochelle est capable et il fallait défendre jusqu'au bout. Le demi d'ouverture voit dans cette capacité à gagner différemment la réponse à un manque de la saison passée. Le staff l'a répété, dit-il, et la préparation de l'été l'a fait ressortir. Face à des équipes aussi rudes que La Rochelle, ces points compteront à la fin, selon lui.
« Il faut qu’on sache gagner de toutes les manières possibles et contre des équipes aussi rudes que La Rochelle, notamment avec l’hiver qui arrive, il faut savoir gagner des matchs comme ça. » — Hugo Reus, demi d'ouverture de l'UBB.Les entames ratées du Stade Rochelais, un problème récurrent que Ronan O'Gara peine à résoudre
Forfaits de dernière minute et bilan du bloc
Les Bordelais abordaient la rencontre avec trois forfaits de dernière minute : Buros, Pkhakadze et Falatea. Reus juge la situation forcément un peu compliquée. Il salue la réaction de ceux qui sont entrés : Mousquès, Poirot et Taufa. Ils étaient prêts à jouer en cas de pépin et se sont montrés très performants.
L'UBB sortait d'une série de trois déplacements consécutifs : Clermont, Gloucester puis La Rochelle. Les Girondins ont gagné 22-23 à Clermont, avant le nul 36-36 à Gloucester en Coupe d'Europe. Reus tire de ce bloc « un deux et demi sur trois », qu'il juge très positif, même si le nul européen complique la suite de la compétition.Gazzotti et le reste : 3 forfaits de plus pour le XV de France et l’hécatombe continue avant novembre !
content pour lui qu'il ait pu se montrer dans un bon jour. après la rochelle, y avait moyen qu'il soit sacrément motivé...
d'ailleurs, la dernière fois qu'on avait joué à deflandre avec lui à la baguette, il nous avait fait la misère.
j'espère que la confiance acquise va lui permettre de rebondir et de se trouver une régularité pour devenir le top joueur qu'il a les capacités d'être.
bon j'espère aussi que laharrague est pas revenu pour cirer le banc...
Jalibert est obligé de souffler en ce moment...
Mousques m'a paru très bon à l'arrière
D'accord avec toi, j'ai trouvé Mousquès excellent hier soir! En face, Niniashvili a multiplié les "cagades" et a vraiment souffert de la comparaison.
j'ai pas vu mais j'aime bien mousques.
il manquait un peu de régularité l'an dernier, mais quand il est bon, il est bon...
Il a fait un très bon match, sans scories!
Son début de carrière était bon, c'est un peu plus tard que ça s'est gâté
Je pense que des matchs comme hier soir vont lui redonner de la confiance! En U20 il était très bon, il n'a pas perdu son talent, on l'a vu hier. Il faut qu'il reprenne confiance en ses moyens!