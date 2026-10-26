TOP 14. 3 essais et 26 points : est-ce une première dans la carrière de Melvyn Jaminet ?

Celle-là, Mayol l'attendait. Écarté du groupe toulonnais face au Racing 92, le 10 octobre, après un début de saison décevant, l’arrière de 27 ans a répondu avec brio face à Pau, samedi soir.

À Édimbourg, la semaine dernière, le natif de Hyères avait déjà retrouvé des couleurs en inscrivant 22 des 27 points du RCT. Mais c'est dans son jardin que cela devait se confirmer. Face à Pau, au bout du quai Lafontan, l'arrière s'est sublimé : Trois essais en une mi-temps pour le premier triplé de carrière professionnelle et 26 points inscrits.

Efficacité maximale

Dès la 9e minute, puis aux 22e et 33e minutes, l’arrière de 27 ans a trouvé la faille. Des appels tranchants, des espaces parfaitement attaqués et cette capacité à surgir au bon endroit : le signe d’un joueur qui avait retrouvé la faim, tout simplement.

Au-delà des statistiques, c’est surtout l’attitude qui frappe. Toujours bien placé, plein d’envie et visiblement libéré, Jaminet a retrouvé cette confiance qui fait de lui un joueur capable de faire basculer une rencontre. S’il n’a pas encore réglé la mire à 100% face au but (2 échecs), son influence dans le jeu a largement compensé ces imprécisions.

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Plutôt que de s’enfermer dans le doute, l’international français a travaillé, accepté la décision de son staff et transformé sa frustration en énergie positive. Et réalisé une prestation à l’image de son équipe, façon champion.

Sans être bien spectaculaire, le RCT a retrouvé du mordant, de l’application et de l’efficacité contre Pau. Pour une victoire bonifiée 41 à 20, saupoudrée du bonus offensif.

De son côté, avec 48 points inscrits en deux rencontres, l'ancien toulousain retrouve son meilleur visage au moment idéal. Confirmant l’évidence de Mayol : quand Jaminet va, c’est généralement tout Toulon qui va. Pourvu que ça dure…