1m88, 100kg et une razzia du rayon frais : que mange Santi Chocobares pour avoir ce physique herculéen ?

Si sa gueule reste pouponne malgré les 28 ans qui approchent, son physique, lui, n’a rien de celui d’un gamin. Bien au contraire. Si vous désirez passer une après-midi tranquille avec votre bien-aimée sur une plage de la côte est argentine, on vous souhaite qu’il ne soit pas là, torse poil, à jouer au ballon avec quelques Pumas.

Car avec son mètre 88 et ses 100 kilos pleins de muscles, Santiago Chocobares n’a rien à envier à certains mannequins bodybuildés auxquels on demande davantage de poser que de causer.

Un programme alimentaire de body

Mais alors, quel carburant permet au centre du Stade Toulousain d’entretenir pareille carcasse ? La réponse est venue de son compatriote Juan Cruz Mallia, lors d’un échange sympa entre Argentins du Stade Toulousain et du TFC, diffusé sur Ligue 1+.

"Il me dit qu’il mange 12 œufs par jour", a révélé l’arrière toulousain. Oui, douze ! De quoi transformer chaque passage au rayon frais en pénurie pour le magasin.

TOP 14. 513 jours sans défaite : qui est ce solide casqué qui porte-bonheur au Stade Toulousain ?

Et visiblement, les œufs ne suffisent pas à rassasier le colosse argentin. "Il est capable de manger tout le plateau... et pas seulement les empanadas", rigole Mallia devant quelques spécialités de leur pays.

De quoi impressionner Santiago Hidalgo, footballeur du TFC, qui a lancé à Chocobares : "Toi, tu es un animal". Un qualificatif qui colle plutôt bien avec ce centre congestionné, reconnu pour la puissance de ses charges et ses plaquages cintrants.

Un joueur qui s'engage férocement, et qui parfois le paye, lui qui est actuellement à l'infirmerie pour soigner une commotion subie contre Exeter. Mais le Choco est un gourmand, et devrait être rapidement de retour sur les terrains. Notamment celui du stade de France, fin novembre, face au XV de France.