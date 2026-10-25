C'est une information qui peut paraître des plus cocasses. Ce week-end de fin octobre, les dirigeants de l'Aviron Bayonnais ont payé le déplacement de Luke Jacobson pour le convaincre de signer. Le troisième ligne de 29 ans, capitaine des Chiefs, est actuellement blessé et a fait le déplacement, selon Sud Ouest. Séduit par le Néo-Zélandais, le club basque viserait une arrivée à partir de la saison 2027-2028. Pour le joueur, ce calendrier tomberait après la Coupe du monde en Australie (1ᵉʳ octobre-13 novembre). Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Un match raté sous les yeux de l'invité

Luke Jacobson a suivi la rencontre depuis la corbeille présidentielle, aux côtés de sa compagne et de son agent, toujours selon la presse régionale. Ainsi, les dirigeants basques espéraient que l'ambiance de Jean-Dauger ou le résultat aideraient le joueur à faire pencher la balance en leur faveur. Cependant, la forteresse, habituellement imprenable, des Ciel et Blanc a été prise d'assaut par un LOU Rugby, qui était sur une série de quatre défaites consécutives.

Le résultat n'a pas servi la visite : les Bayonnais concèdent leur première défaite à domicile, 27-31 face à Lyon, sur cette septième journée de Top 14. Cette tuile, dont les Basques se seraient bien passés, est notamment due à une impressionnante quantité de fautes de mains. Avant la rencontre, l'Aviron semblait pourtant sur une bonne dynamique, à l'inverse de Lyon. De fait, il offre un bien triste spectacle à celui qu'il souhaite recruter.

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Trente sélections et le brassard des Chiefs

Luke Jacobson compte 30 sélections avec les All Blacks et une centaine de matchs avec les Chiefs, en Super Rugby. Âgé de 29 ans, le flanker est surtout connu pour ses plaquages. À 22 ans, il avait rejoint le groupe néo-zélandais préparant la Coupe du monde 2019 au Japon, créant la surprise dans le groupe de Steve Hansen. Victime d'une commotion, il n'avait cependant pas joué lors de ce tournoi.

Cette année, il a disputé trois des quatre Tests de la tournée en Afrique du Sud et les trois rencontres de la phase estivale du Championnat des Nations, comme numéro 7 titulaire. Il a inscrit l'un des cinq essais néo-zélandais lors du succès 33-16 à Ellis Park, le 22 août dernier. Une blessure a ensuite mis fin à sa tournée et à sa participation à la Bledisloe Cup. Par ailleurs, il ne jouera pas avec les All Blacks, en novembre prochain.

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Une concurrence autour du dossier

Avant même de faire venir le flanker dans l'Hexagone, l'Aviron Bayonnais hésitait entre trois Néo-Zélandais. Il s'agit de Luke Jacobson, de Peter Lakai et d'Ardie Savea, selon des informations de Rugbyrama. Si le dernier nom, aussi le plus prestigieux des trois, serait un transfert historique, le club avait visiblement réussi à prendre l'avantage sur le dossier du joueur des Chiefs. Par ailleurs, le club ciel et blanc n'est pas seul sur le dossier. Toujours selon Sud Ouest, d'autres clubs gardent un œil sur lui, à l'image du Racing et de Clermont.

Selon Rugbypass, l'Aviron Bayonnais ne se concentrerait pas uniquement sur les dossiers concernant son pack. La direction aurait proposé une prolongation à Manu Tuilagi. Le club souhaiterait se libérer une année supplémentaire, pour explorer plus en profondeur le marché des centres. S'il accepte, le joueur resterait ainsi un an de plus au Pays basque. Dans le cas contraire, il pourrait retourner en Angleterre, choisir un autre club de Top 14 et serait même tenté par une aventure au Japon.

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