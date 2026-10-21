TRANSFERT. 39 plaquages au Mondial U20 : pourquoi le SA XV pourrait miser sur le Bayonnais Bastien Rasa

Bastien Rasal pourrait bientôt découvrir les joutes de Pro D2. Selon les informations de Sud Ouest, reprises par Charente Libre, le jeune centre de l'Aviron Bayonnais devrait rejoindre Soyaux-Angoulême sous forme de prêt. À 20 ans, l'international français U20 viendrait renforcer une ligne de trois-quarts charentaise fragilisée. Aucune annonce officielle n'a encore été faite par les clubs, et la durée envisagée du prêt reste à préciser.

Lafon blessé, un secteur à reconstruire

À Angoulême, le besoin est bien réel. Le capitaine Mathis Lafon s'est blessé lors de la défaite contre Provence Rugby (26-28), après avoir inscrit un essai. Son absence est annoncée pour plusieurs semaines. Avakuki Niusalelekitoga a également pris la direction de La Rochelle en prêt, jusqu'au 31 décembre. Deux solutions de moins à gérer pour Alexandre Ruiz.

39 plaquages en cinq matchs au Mondial U20

Rasal possède déjà une expérience intéressante. Au Mondial U20 2026, il a disputé cinq rencontres, toutes comme titulaire, et cumulé 324 minutes. RugbyPass lui attribue 39 plaquages réussis sur cette compétition. Une activité défensive appréciable, même si la Pro D2 lui opposera des centres autrement plus expérimentés.

Le Bayonnais a notamment porté le numéro 12 contre l'Australie puis l'Afrique du Sud chez les Bleuets. Un profil intéressant pour défendre dans le premier rideau, fixer avant de transmettre et accompagner les lancements de jeu. Mais remplacer Lafon, capitaine et habitué des combats de Pro D2, demande aussi des repères collectifs que Rasal devra acquérir.

Un prêt pour franchir un nouveau cap

Jusqu'ici, son quotidien se partage surtout entre les Espoirs bayonnais et quelques apparitions européennes. En janvier, il avait goûté à la Champions Cup contre Leicester. Dimanche dernier, il est entré contre les Cheetahs lors du succès basque (29-27) en Challenge Cup. Un prêt lui offrirait la possibilité d'enchaîner des minutes dans un championnat plus exigeant que celui des Espoirs.

La situation rappelle les échanges réguliers entre clubs de la façade atlantique. La Rochelle a prêté le jeune arrière Ugo Pacôme au SA XV pendant que Niusalelekitoga faisait le chemin inverse. L'éventuelle arrivée de Rasal apporterait un renfort supplémentaire au centre. Pour Bayonne, l'intérêt serait d'accélérer la progression d'un jeune déjà passé par les Bleuets.

Reste le calendrier : Soyaux-Angoulême doit recevoir Dax vendredi 23 octobre avant d'aller à Oyonnax une semaine plus tard. Rien ne permet encore d'affirmer que Rasal sera qualifié pour ces rencontres. Le prêt annoncé aurait toutefois une logique sportive : offrir des épaules supplémentaires au SA XV et du temps de jeu à un centre prometteur.