Capilla vers Toulouse, un All Black dans le viseur ? Bayonne pourrait changer de dimension en troisième ligne à partir de 2027

L'Aviron bayonnais pourrait bien frapper un joli coup sur le marché des transferts. Selon Midi Olympique, Luke Jacobson, troisième ligne des Chiefs et international néo-zélandais aux 30 sélections, est attendu au Pays basque ce week-end pour rencontrer les dirigeants. Sud Ouest évoque même sa présence possible à Jean-Dauger ce samedi. À 29 ans, le All Black figure parmi les pistes privilégiées pour renforcer le pack bayonnais.

Un capitaine des Chiefs dans les tribunes de Jean-Dauger ?

Le timing serait idéal pour découvrir l'environnement du club : Bayonne reçoit Lyon ce samedi 24 octobre à 16h35, pour la septième journée de Top 14. Le nom de Jacobson circule depuis plusieurs semaines et d'autres formations françaises suivraient également son dossier. Sa venue sur les bords de Nive constituerait une avancée dans les discussions, même si aucun accord n'a encore été annoncé.

Son CV parlera aux amateurs de Super Rugby. Formé dans la région de Waikato, Jacobson a débuté avec les Chiefs en 2018 et porté pour la première fois le maillot des All Blacks en 2019, face à l'Argentine. Capitaine de sa franchise, il avait également conduit les moins de 20 ans néo-zélandais au titre mondial en 2017. Un sacré parcours.

Un troisième ligne qui aime le combat

Sur le terrain, Jacobson est surtout réputé pour sa défense et son engagement dans les zones de collision. Surnommé « Concrete Shoulders » pour ses plaquages, il a retrouvé une place de titulaire sous Dave Rennie, notamment face aux Bleus en juillet et aux Springboks cet été. Un troisième ligne qui aime aller au charbon et dont l'activité défensive pourrait faire du bien à l'Aviron.

Cette piste prend une dimension particulière depuis l'annonce du départ d'Esteban Capilla pour Toulouse en 2027, confirmée en septembre par le président Philippe Tayeb. Bayonne prépare la succession de son troisième ligne et cherche à renforcer un secteur soumis à plusieurs échéances contractuelles. Jacobson apporterait une expérience internationale, mais aussi l'habitude d'encadrer un groupe. Reste à convaincre le joueur.

La Coupe du monde 2027 au cœur du dossier

Un élément pèse néanmoins dans le calendrier : Jacobson se remet d'une opération à un tendon du coude. Le 21 septembre, la fédération néo-zélandaise estimait son indisponibilité à quatre ou cinq mois. Et son contrat avec les Chiefs et New Zealand Rugby court jusqu'à fin 2027. La prochaine Coupe du monde en Australie pourrait donc précéder son éventuel départ vers la France.

Pour l'heure, aucune signature n'a été annoncée. Les dirigeants bayonnais ont une carte à jouer face à la concurrence, tandis que Jacobson doit composer avec ses ambitions internationales. S'il prend place dans les tribunes de Jean-Dauger samedi, les supporters auront une raison supplémentaire de regarder ailleurs que sur la pelouse.