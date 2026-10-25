Il est l’un des personnages iconiques de la première division anglaise. Apprécié des supporters pour sa bonne humeur et son jeu digne d’une boule de démolition, Alfie Barbeary et son avenir passionnent la Premiership. Joueur des Saracens depuis cet été, le numéro 8 n’a signé que pour une seule saison du côté de Londres. Ainsi, il est déjà annoncé sous d’autres horizons et notamment en Top 14.

Avec ses 116 kg, le bulldozer préféré de l'Angleterre va-t-il débarquer en Top 14 ?

Le Top 14 prêt à le séduire ?

Dans un papier paru ce dimanche matin, Rugbypass indique qu’Alfie Barbeary “suscite l’intérêt” de clubs français. À 26 ans, le troisième ligne de 1,86 m pour 116 kg est une référence d’outre-Manche où le vivier est loin d’être florissant dans l’Hexagone. Ainsi, le média confirme que la possibilité d’évoluer en Top 14 est une option plus que sérieuse pour le joueur, à l’écoute des propositions.

En France, plusieurs clubs ont déjà eu des discussions avec le principal intéressé. Lorsque les Wasps ont fait faillite, le joueur était âgé de 22 ans et avait déjà fait ses preuves chez les professionnels. Ainsi, le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles avaient essayé de l’attirer dans leurs effectifs respectifs. Finalement, ces derniers ont privilégié les profils des frères Jack et Tom Willis. Selon Rugbypass, le Stade Rochelais aurait aussi tenté de faire venir le joueur.

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L’Angleterre pourrait le retenir

Toutefois, son avenir est lié à d’autres acteurs. Entre autres, Alfie Barbeary postule logiquement pour la sélection anglaise de Steve Borthwick. Déjà appelé dans les groupes d’Eddie Jones, il n’a jamais disputé la moindre minute sous le maillot du XV de la Rose et reste en attente de sa première cap. En 2025, il avait néanmoins disputé une rencontre avec l’Angleterre A contre la réserve de l’Irlande. De fait, il devrait sérieusement réfléchir à quitter son pays, s’il n’est toujours pas rentré dans les plans du sélectionneur à la fin de saison.

De l’autre côté de la Manche, certains ont un œil sur le profil du troisième ligne de 26 ans. Entre autres, les Saracens aimeraient le prolonger pour les saisons à venir. En cause, son recrutement cet été s’est fait à la hâte, alors que des clubs de Top 14 souhaitaient déjà le recruter. À ce moment-là, les Sarries cherchaient un remplaçant à Tom Willis et ont jeté leur dévolu sur le joueur aux bouclettes les plus connues d’Angleterre. Visiblement satisfaite du rendement du joueur, la direction désirerait le conserver.

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Un profil atypique

En Premiership, Alfie Barbeary est l’une des références au poste de numéro 8, bien que le pays regorge de joueurs talentueux à son poste. Connu pour être un joueur mobile, il possède une belle facilité à briser les plaquages adverses. De plus, il peut surprendre les défenseurs adverses grâce à des prises d'appui inattendues et une impressionnante capacité à faire des offloads. En club, il a souvent tenu le rôle de ‘super-sub’, puisque son énergie peut surprendre plus d’un adversaire en fin de rencontre.

Après des débuts remarqués aux Wasps, il a joué quatre ans à Bath Rugby. Là-bas, il a participé au triplé de Finn Russell et de ses coéquipiers en finissant vainqueur du Championnat d'Angleterre, de la Coupe d'Angleterre et de la Challenge Cup en 2025. Âgé de 26 ans, il possède une belle expérience puisqu’il compte déjà plus de 100 matchs chez les pros, toutes compétitions confondues. D’ailleurs, il marque régulièrement, avec un peu plus d’un essai tous les trois matchs, en moyenne.

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