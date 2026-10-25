Avant le lancement de la saison 2026-2027 de Top 14, beaucoup d’observateurs imaginaient voir le nouveau cru du RC Vannes parvenir à se maintenir dans l’élite, une performance devenue rarissime. Ce samedi 24 octobre, les Bretons ont posé la première pierre de ce projet, avec un retard qui pourrait peser dans la balance. Face à l’ASM Clermont Auvergne, les Morbihannais ont créé la surprise en s’imposant à la dernière minute (27-26), à la septième journée de Championnat.

« Amener un peu de folie » : après six défaites, Francisco Gorrissen veut réveiller Vannes avant la réception de Clermont

La Bretagne qui gagne

Menés durant la quasi-totalité de la rencontre, à l’exception des vingt dernières secondes, les joueurs de Jean-Noël Spitzer ont fait trembler la Rabine. Comme un symbole, c’est le capitaine Francisco Gorrissen qui s’est effondré dans l'en-but pour planter l’essai de la gagne. Avant l’Argentin, Mills Sanerivi (57ᵉ) et Ioane Iashagashvili (67ᵉ) avaient lancé Vannes dans une folle remontée. Un Anthony Bouthier chirurgical au pied leur a permis de rattraper la formation de Harry Plummer, complètement endormie lors du second acte.

PREMIÈRE VICTOIRE DE VANNES CETTE SAISON 🤯 Menés au score pendant quasiment toute la rencontre, les Bretons renversent la situation dans les dernières secondes et s’imposent grâce à un essai de leur capitaine Gorrissen 🤩 @RugbyClubVannes 🔥 #RCVASM https://t.co/VO1BpLDH8f — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 24, 2026

Après la rencontre, les joueurs ont dévoilé que ce réveil tardif en cours de rencontre était une stratégie prévue à l’avance. “On n'a pas trop paniqué. On savait qu'on jouerait avec le vent en deuxième période, et qu'on avait de bons remplaçants. Notre stratégie, c'était d'arriver à 20 minutes de la fin, avec l'espoir de gagner”, confiait Francisco Gorrissen à L’Équipe après la rencontre. Visiblement, cette foi inébranlable leur a bien été utile.

Autre héros de la rencontre, Wayan de Benedittis a passé près de 77 minutes sur le pré. Le pilier gauche était titulaire. Alors qu’il pensait définitivement quitter la pelouse à la 46ᵉ minute, son remplaçant Hugo Djehi s’est blessé. De retour sur le pré, il a participé à l’effort collectif. “On croyait tous, sur ce match, que ça serait le tournant de notre saison. Ça allait switcher, à chaque fois on passait à rien. Aujourd'hui c'était le match pour switch. C'est le tournant de notre saison”, indiquait-il après la rencontre.

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Le réveil du RC Vannes

Selon des propos rapportés par L’Équipe, le manager Jean-Noël Spitzer critiquait le manque de caractère de sa formation, avant la rencontre remportée contre l’ASM : “On est gentils, on joue bien, on fait plaisir aux supporters, et à la fin, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut qu'on commence à en avoir marre… [...] On peut reprocher notre manque d'efficacité. Sur tous les matches, à l'exception d'un, on aurait pu marquer un essai supplémentaire, ce qui nous aurait permis de prendre des points de bonus, ou de gagner. Il nous manque ce petit quelque chose. C'est peut-être physique, c'est peut-être technique, et peut-être mental aussi.” Un petit quelque chose aperçu du côté de la cité fortifiée, ce week-end.

Ainsi, le RC Vannes décolle légèrement au compteur du Top 14. Jusqu’alors, le club breton ne comptait qu'une unité dans son historique de la saison, après un bonus défensif obtenu face au Stade Toulousain. Avec cinq points au classement du championnat, ils devront rapidement enchaîner pour espérer recoller aux autres formations du bas de tableau. Actuellement lanterne rouge, ces derniers accusent sept points sur l’ASM Clermont Auvergne, douzième, à titre d’exemple.

Pour le moment, quelques équipes restent à une portée relative de la formation basée à la Rabine. Toutefois, il faudra obligatoirement enchaîner les succès à l’avenir, pour espérer rattraper un retard qui s’est creusé dès les premières semaines. Alors que plus d’un quart des rencontres de la saison régulière ont déjà livré leur verdict, le Racing 92 (13ᵉ) est à six points du RC Vannes. Devant les Clermontois, les Castrais (11ᵉ) ont une différence de huit unités avec les promus. Cet écart passe à neuf pour le Stade Français Paris (10ᵉ) et l'USA Perpignan (9ᵉ).

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