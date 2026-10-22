« Amener un peu de folie » : après six défaites, Francisco Gorrissen veut réveiller Vannes avant la réception de Clermont

Six matchs, six défaites et un seul point récolté. De retour en Top 14, Vannes souffre. Avant de recevoir Clermont samedi 24 octobre (14 h 30), le capitaine Francisco Gorrissen veut provoquer le déclic. Dans un entretien accordé à Rugbyrama, l'Argentin appelle ses partenaires à « amener un peu de folie » et à se faire davantage respecter.

Six défaites, mais des matchs à portée de main

Le RCV n'a pourtant pas été balayé chaque week-end. Toulouse s'est imposé de six points à la Rabine (23-29), Pau de trois (40-43), tandis que Perpignan a gagné de neuf longueurs (21-12). Un seul bonus défensif en est sorti. Après six journées, les Bretons ont encaissé 176 points pour 117 inscrits. Un bilan qui les laisse à la dernière place du classement.

Le troisième ligne estime qu'il manque encore « 5 ou 10 % d'efforts en plus » à chacun. Sa folie n'impose pas de jouer tous les ballons à la main. Elle peut aussi se traduire par davantage d'engagement au contact, de soutien au porteur et de constance pendant quatre-vingts minutes.

Clermont, un mauvais souvenir à effacer

Et le calendrier remet sur la route des Vannetais un souvenir pénible. Le 5 janvier 2025, Clermont était venu l'emporter 20-19 à la Rabine, malgré une grosse pression bretonne. Cette fois, l'ASM arrive avec deux victoires en six journées et onze points au classement. La rencontre oppose donc deux équipes qui ont besoin de retrouver de la confiance.

Gorrissen sait aussi que la responsabilité incombera aux avants. Interrogé sur une possible charnière Kuruvoli-Cotarmanac'h, il n'a pas confirmé les titulaires, mais a insisté sur la nécessité de rassurer les joueurs concernés. Avec une conquête solide et des sorties de camp propres, les gros pourraient offrir des ballons plus faciles à exploiter derrière.

La Rabine attend un premier succès

Samedi, Vannes portera par ailleurs du rose pour soutenir La Vannetaise et la lutte contre les cancers féminins. Le capitaine connaît l'importance de ce rendez-vous et de la mobilisation locale. Dans l'entretien, il évoque même son habitude de participer à la course avec son épouse. De quoi donner à cette réception une dimension particulière.

Pour autant, les encouragements de la Rabine ne suffiront pas à combler les lacunes du promu. À huit points de la treizième place après six journées, Vannes doit désormais convertir ses séquences encourageantes en résultats. Face à Clermont, la « folie » demandée par Gorrissen prendra toute sa valeur si elle aide enfin les Bretons à gagner.