"C’est un excellent finisseur" : 102 matches et plus de 70 essais, la pépite Murray Taulagi peut-elle enfin faire gagner Vannes en Top 14 ?

Vannes, promu au recrutement XXL, peine à lancer sa saison, et le bilan comptable est le plus parlant : malgré des résultats encourageants, les hommes de Jean-Noël Spitzer sont bons derniers de l’élite française.

Si des recrues telles qu’Inia Tabuavou, Ray Nu’u, Nathanaël Huelleu ou Simi Kuruvoli se sont illustrées avec le maillot breton, Murray Taulagi n’a, lui, toujours pas porté les couleurs de sa nouvelle équipe.

Arrivé du rugby à XIII, l’habituel ailier, puissant et aux jambes de feu, pourrait dans les semaines à venir permettre au club de passer un cap, comme le confirme Frédéric Michalak.

1 point en 5 journées : le RC Vannes a déjà pris un retard inquiétant dans la course au maintien en Top 14

"10 années de NRL, c'est considérable"

La venue de Murray Taulagi a laissé de marbre les puristes du rugby à XV. Mais en réalité, c’est un coup parfait pour les champions de Pro D2 en titre.

Et ce n’est assurément pas Frédéric Michalak qui dira le contraire. La légende du XV de France et du Stade Toulousain s’est confiée à L’Équipe sur ce joueur aux aptitudes intéressantes.

Un profil puissant, capable de casser des lignes, mais qui dispose selon lui d’un supplément d’âme tiré de son lourd passé au rugby à XIII, dans les plus hautes sphères de ce sport cousin du rugby pratiqué en Top 14.

Si sa saison avec les Cowboys est terminée, son retour avec Vannes pourrait être plutôt rapide. Éloigné des terrains six semaines durant à cause d’une commotion cérébrale, le natif d’Auckland est sorti de sa période de convalescence.

"Je le trouve super intéressant. Je pense que Vannes est allé chercher un joueur qui connaît déjà très bien le très haut niveau. C’est quand même quelque chose d’énorme dans une équipe d’avoir un joueur d’un tel calibre. C’est un excellent finisseur, capable d’effacer ses défenseurs. C’est un perce-muraille, il peut vraiment traverser le milieu de terrain. Vannes ne recrute pas seulement un ailier puissant qui est capable de marquer des essais, il recrute aussi dix années de culture NRL."

Frédérick Michalak pour L'Équipe.

Capable de concurrencer les Palois dans les airs ?

Comme l’a évoqué l’ancienne gloire du rugby français, Murray Taulagi dispose d’un gabarit parfait pour concurrencer les meilleurs preneurs de balle dans les airs.

Avec pratiquement 1,90 m et une capacité à briller dans les duels, comme le rugby à XIII l’exige, il pourrait ainsi rivaliser avec les Palois sur les ballons hauts.

Parmi eux, Aaron Grandidier, sensiblement aussi grand que la recrue de Vannes, pourrait trouver en l’ancien treiziste un rival dans les airs, comme le confie Frédéric Michalak.

Ses statistiques en NRL en disent aussi long sur son profil. En 17 apparitions, l’ailier a inscrit 11 essais et offert une passe décisive, tout en réalisant 10 franchissements et 37 plaquages cassés.

Très sollicité, il a réceptionné 353 ballons et parcouru 2 672 mètres au total, soit 157 mètres par match en moyenne. En défense, il a effectué 104 plaquages pour 27 manqués, soit un taux d’efficacité de 79,4 %.

"Sur tout ce qui est réception de jeu au pied, défensif et offensif, il est plutôt bon, très bonne technique, très bon en l’air"