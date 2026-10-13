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4 515 spectateurs et un record : ce promu de Nationale fait déjà mieux que Mont-de-Marsan !

Un chiffre révélateur de l'engouement autour du rugby dans une ville historiquement davantage tournée vers le football et le handball.

Theo Fondacci 13/10/2026 à 12h15
Orléans attire du monde cette saison. Screenshot : Rugbyrama / Midi Olympique
Orléans attire du monde cette saison. Screenshot : Rugbyrama / Midi Olympique

Champion de Nationale 2 aux prémices de l'été, le RC Orléans ne compte pas faire de la figuration à l'échelon supérieur. Avec un budget très ambitieux et un projet structuré, le promu du Loiret réalise des débuts encourageants. Après sept journées, le RCO pointe à la 7e place avec 19 points.

Vendredi dernier, les Orléanais ont frappé fort en dominant Bourgoin (25 à 9). Trois essais inscrits, aucun encaissé et une belle performance face à un habitué de la Nationale.

Un engouement marqué

Mais l'exploit était aussi dans les tribunes ! Avec 4 515 spectateurs réunis au stade de La Source, le RCO a établi, selon les chiffres communiqués, la meilleure affluence de cette saison de Nationale.

Un chiffre révélateur de l'engouement autour du rugby dans une ville historiquement davantage tournée vers le football et le handball. Le choix d'évoluer dans le principal stade de la ville accompagne cette montée en puissance.

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Pour mesurer la performance, il suffit de regarder ailleurs. Même l'historique Stade Montois, pensionnaire de Pro D2 la saison passée, n'a pas dépassé les 4 205 spectateurs cette saison, selon les affluences recensées.

Portés notamment par la flèche ougandaise Philip Wokorach (4 essais) et leur artificier maison Johann Hiltrude (75 points), les Orléanais espèrent encore faire grimper le compteur le 6 novembre prochain, à l'occasion de la réception de Carcassonne.

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Et pourquoi ne pas rêver un jour des 9 236 spectateurs du Marcq-en-Barœul – Chambéry en 2025 ? Une référence d'affluence en Nationale qui ferait même saliver certaines formations de Pro D2 !

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