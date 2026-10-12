AMATEUR. De Mazamet à Dijon, ces 5 résultats qui ont marqué le week-end !

Fédérale 1 – Agde ne connaît toujours pas la défaite, même à Berre (29-33)

Rien ne semble pouvoir arrêter Agde ! Les Héraultais poursuivent leur sans-faute avec un nouveau succès à l'extérieur, cette fois sur la pelouse de Berre, dans les Bouches-du-Rhône.

Une victoire 33 à 29 arrachée au terme d'une rencontre disputée, qui confirme les ambitions agathoises. Aller gagner à Berre n'a rien d'une promenade de santé. Mais Agde continue de faire tomber les obstacles les uns après les autres. Dans la même poule Mazamet a sorti les muscles pour faire tomber Monaco et sa ligne de 3/4 fantastique.