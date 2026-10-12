AMATEUR. De Mazamet à Dijon, ces 5 résultats qui ont marqué le week-end !

Nationale 2 – Tricastin débloque enfin son compteur à Fleurance (11-12)
Il aura fallu aller la chercher, celle-là ! En déplacement dans le Gers, le RC Tricastin a décroché sa première victoire de la saison sur la pelouse de Fleurance. Un petit point d'écart (11-12), mais un immense soulagement pour les Drômois, qui lancent enfin leur saison. Comme quoi, pas besoin de marquer 40 points pour repartir avec le sourire. À ce stade, tous les points comptent, et ceux-là pourraient valoir cher au moment de faire les comptes.
Fédérale 1 – Agde ne connaît toujours pas la défaite, même à Berre (29-33)
Rien ne semble pouvoir arrêter Agde ! Les Héraultais poursuivent leur sans-faute avec un nouveau succès à l'extérieur, cette fois sur la pelouse de Berre, dans les Bouches-du-Rhône.
Une victoire 33 à 29 arrachée au terme d'une rencontre disputée, qui confirme les ambitions agathoises. Aller gagner à Berre n'a rien d'une promenade de santé. Mais Agde continue de faire tomber les obstacles les uns après les autres. Dans la même poule Mazamet a sorti les muscles pour faire tomber Monaco et sa ligne de 3/4 fantastique.
Fédérale 2 – Millau passe plus de 50 points à Vergt (53-8)
Dans l'Aveyron, on ne fait pas vraiment dans la demi-mesure. Millau a infligé une véritable correction à Vergt, avec 53 points inscrits pour seulement 8 encaissés. Une démonstration qui confirme le statut d'ogre des Millavois dans cette poule de Fédérale 2. Avec Rodez également annoncé parmi les gros morceaux, le département de l'Aveyron pourrait bien avoir son mot à dire cette saison.
Fédérale 3 – Dijon continue de marcher sur l'eau : Louhans balayé 61-0
On change de coin de France, mais pas de tarif salé ! Sacré champion de France de Régionale 1 la saison dernière, Dijon poursuit sur sa lancée Fédérale 3, dans une région relativement faible il est vrai. Face à Louhans, les Dijonnais ont déroulé pour s'imposer 61 à 0. Une performance qui illustre les ambitions du promu bourguignon.
Régionale – Le RCHCC fait tomber Fos dans le remake de la finale (17-24)
Il y avait comme un parfum de revanche dans les Bouches-du-Rhône. Pour ce remake de la dernière finale régionale de Régionale 2 en PACA, le RCHCC est allé s'imposer sur la pelouse de Fos-sur-Mer (17-24).
Un succès de caractère pour les Varois, qui font tomber une formation jusque-là invaincue et particulièrement difficile à manœuvrer à domicile. Sérieux et maîtres de leur rugby, les visiteurs ont su contrôler les débats pour signer une victoire référence. La preuve qu'en Régionale aussi, les affiches peuvent avoir des airs de phases finales !
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