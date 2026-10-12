VIDEO. OUCH ! À 37 ans, le titan Veredamu traverse toujours le terrain en Nationale

Tous les vétérans ne gèrent pas leur pré-retraite de la même manière. Si les Fidjiens à bout de souffle abondent les effectifs amateurs français, Tavite Veredamu a prouvé ce week-end qu’il était toujours en cannes.

À 37 ans, l’ancien international français à 7 a rappelé à tout le monde qu’il ne ferait pas tache en ProD2, par exemple. De retour cet été dans son premier club français, le Rugby Club Nîmois, l’ailier/3ème ligne nous a sorti de sa boîte un numéro dont les supporters de l’USAP se rappellent.

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Face à La Seyne et sous les yeux de Lenni Nouchi, le grand Tavite (1m92, 107kg) était aligné au centre pour la première fois de la saison. Et si sa prestation d’ensemble n’eut pas grand-chose de reluisant, une seule accélération a suffi à faire basculer la soirée.

Sur une croisée après mêlée, au milieu du terrain, Veredamu franchissait, plantait un défenseur dans la gazon du stade Marquet, avant de mettre les cannes sur 50 mètres, devant des Varois qui n’ont fait que regarder le train passer.

Un essai transformé qui permettait à Nîmes de prendre ses distances après une première période accrochée, conclue sur un score de 10-10. Après une nouvelle intervention décisive de leur franco-Fidjien en fin de match, les Gardois finiront par s’imposer 30-22 chez la lanterne rouge, et dérochent leur première victoire à l’extérieur depuis près d’un an.

L'US Seynoise va mal

A noter que cette rencontre disputée samedi à 18h aurait pu nous offrir un beau duel entre Veredamu et l’ancien 3ème ligne du RCT et du Stade Français, Julien Ory, lui aussi prévu titulaire au centre.

Ce rugueux varois, lui aussi de retour dans son club de cœur, mais dont la licence a finalement été bloquée par la FFR durant la semaine suite aux problèmes financiers que rencontre l’entité rouge et bleu cette saison.

En espérant une fin heureuse pour le club seynois, dont les joueurs attendraient toujours leurs payes de août et septembre….