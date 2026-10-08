AMATEUR. All Black, France 7, Fidjiens : ce XV improbable d’anciens pros qui jouent encore le dimanche à 15h

Il y a encore quelques saisons, voir débarquer un ancien joueur de Top 14 sur une pelouse de Fédérale tenait presque de l’anomalie. Désormais, ils sont légion. Certains descendent quelques étages pour prolonger le plaisir ou garder la forme, d’autres y trouvent un projet intéressant financièrement.

Et beaucoup reviennent simplement aux premiers amours, dans le club du coin, entourés des frères, des cousins ou des copains. En 2026/2027, il est même possible de bâtir un XV entier d’anciens professionnels toujours actifs dans le rugby amateur.

1. Nicolas Agnési — Draguignan, Fédérale 3

Ancien pilier de Provence Rugby et Montauban notamment.

2. Joseph Laget — Aubagne, Fédérale 2

Plus de 60 matchs de Pro D2 dans les jambes, notamment avec Provence Rugby et Nevers. S’il évolue en 8 aujourd'hui, on le replace ici à son poste de formation pour les besoins du XV.

3. Aleksi Svianadze — AS Monaco, Fédérale 1

Le Géorgien de 26 ans est passé par Oyonnax et a connu la Pro D2. Le moins connu de ce XV, mais on était en galère à droite, on avoue... Comme le Castres Olympique.

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4. Thibault Lassalle - US Aspoise, Fédérale 3

L'un des rares à être moins connu que son paternel, légende vivante des montagnes du Béarn.

5. Léandre Cotte — Voiron, Fédérale 2

Longtemps cadre de Bourgoin et passé par Valence-Romans, avec plusieurs saisons de Pro D2, Cotte évolue désormais à Voiron, en Isère, au sein d'un effectif épais-canapé pour la division.

6. Julien Ory — La Seyne, Nationale 2

Plus de 50 matchs de Top 14 entre Toulon et le Stade Français. Le rugueux troisième ligne a retrouvé son club formateur, même s'il n'a toujours pas joué cette saison à cause d'une blessure.

7. Grégory Annetta — Valréas, Fédérale 3

Lui aussi formé à Toulon, puis passé par Béziers, Provence Rugby, ou Carcassonne : Annetta totalise une solide expérience de Pro D2. Cette saison, il a repris à Valréas, en Fédérale 3.

8. Waisea Nayacalevu — Grasse, Fédérale 2

Le plus improbable de tous. L’ancien capitaine des Fidji, passé par le Stade Français, Toulon et Sale, évolue désormais… en numéro 8 à Grasse. Où il s'est déjà fait secouer !

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9. Ludovic Radosavljevic — Avignon/Le Pontet, Fédérale 2

L'ancien champion de France de Top 14 guide ses potes d'Avignon depuis 4 ans désormais. À 37 ans et malgré quelques kilos de rab par rapport à son époque pro, Rado n'a pas encore raccroché.

10. Benjamin Lapeyre — Hyères

Un joueur qui date et qui sent bon le rugby de province. À bientôt 40 piges, il apporte toujours son expérience à Hyères, en Régionale 1. Où il évolue principalement en 10 et fait valoir son gros coup de pompe, désormais.

11. Teiva Jacquelain — XV du Coudon, Fédérale 1

L'ancien de Toulon, Grenoble, Bayonne et surtout France 7 rejoue au rugby, en Fédérale 1 depuis l'an dernier. Le solide ailier Tahitien est toujours en quête d'un dernier contrat professionnel, à 32 ans.

12. Metuisela Talebula — Saint-Claude, Fédérale 2

L'un des trois-quarts les plus spectaculaires du Top 14 au sommet de sa carrière, qui joue toujours dans le Jura...

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13. Regan King — Roquefort, Régionale 2

Une cape avec les All Blacks, les Scarlets, Clermont, le Stade Français… et toujours licencié à 46 ans ! King demeure probablement le CV le plus improbable de cette équipe, et régale par ses skills dans les Landes, dans la 9ème division française.

14. Sofiane Guitoune — TOEC TOAC FCT, Fédérale 1

Après avoir quitté le monde professionnel en 2024, il a finalement rechaussé les crampons pour évoluer avec son frangin et joue encore cette saison avec le TOEC TOAC.

15. Loris Tolot — Pont-du-Casse, Fédérale 3

Après une belle carrière en ProD2, Tolot a fait un choix totalement différent : rejoindre le Pont-du-Casse pour jouer avec ses frères, son cousin et ses amis. Il compte déjà plusieurs matchs cette saison et a marqué dès ses premières semaines sous ses nouvelles couleurs.