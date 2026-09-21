VIDEO. AMATEUR. ''Il est à 50%, et heureusement'' : en numéro 8, Waisea s’amuse pour son premier match de Fédérale 2

Lors la première journée de Fédérale 2, il n’était pas encore sur la feuille de match du RO Grasse. Certains arguent que c’est parce qu’il ne jouerait pas tous les matchs à l’extérieur, d’autres ont remarqué qu’il venait tout juste de rentrer du continent asiatique où il disputait une série de matchs avec une sélection de légendes du rugby international durant l’été.

Toujours est-il que les grands débuts de Waisea dans le rugby amateur français, c’était ce dimanche. Bien loin de l’époque où il était la plus grande terreur du Top 14, le Fidjien de 36 ans était ainsi repositionné en numéro 8 pour l’occasion.

Facile mais dissipé

Face à Montélimar, Nayacalevu a malgré tout prouvé que les joueurs de sa trempe n’avaient pas à finir leur carrière en 6ème ou 7ème division. "Tu as l’impression qu’il joue à 50% et heureusement", nous confie une source proche du club, présente au stade lors de la victoire du ROG (45 à 20) ce dimanche.

"Il mobilise constamment 3 défenseurs ou bien casse le premier plaquage avant d’être repris." Sans parler des ballons remontés depuis le fond du terrain sur lequel le stade semblait comme retenir son souffle.

Malgré un en-avant un peu trop facile et une pénalité très cocasse concédée en mêlée (il a tenté d’obtenir un essai de pénalité dans l’épreuve de force alors qu’on ne pousse que sur 1m50, en Fédérale 2), le Fidjien aux 72 essais en Top 14 a donc fait lever le stade en inscrivant un doublé. Le genre de joueurs arrivé dans l’arrière-pays niçois par pure opportunité du club cet été, et qui peut clairement faire passer un cap aux gars du 06 dans leur poule 3 de Fédérale 2.

AMATEUR. De la ProD2 à la Fédérale 2 à 26 ans : le choix réfléchi du Provençal Joseph Laget

Leur prochain adversaire du RC Aubagne est prévenu. Eux qui lui proposeront certainement un très un beau duel de numéros 8 ce dimanche, face à Joseph Laget. Lequel vient d'être transfugé de Provence Rugby cet été "pour jouer avec ses potes", après 63 matchs de ProD2. Et entend bien ne pas laisser le Fidjien s'amuser, au pied du Garlaban...