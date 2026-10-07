20 ans et déjà un taulier en Nationale : Mate Gurtskaia, l'atypique pilier droit que Castres rappelle d'Albi

Face aux nombreuses blessures qui pénalisent clairement l'efficacité castraise dans le secteur de la mêlée, les Tarnais font appel à un jeune issu de leur centre de formation.

Actuellement en prêt à Albi depuis la saison dernière, Mate Gurtskaia va intégrer le groupe professionnel pour garnir le poste de pilier droit.

Alex Burin et Will Collier étant absents jusqu'à la mi-novembre, le jeune droitier, âgé de seulement 20 ans, a de fortes chances d'évoluer sous les ordres de Xavier Sadourny, d'autant que la Challenge Cup arrive à grands pas.

Dans le vestiaire du SCA, on parle de lui comme d'un véritable ovni. Voici quelques informations à connaître sur le nouveau Géorgien du Castres Olympique.

"Ici, tout le monde vit pour le rugby et j'adore ça" : avec Castres, Kyllian Ringuet prépare son premier derby face au Stade Toulousain

Dans les pas de Nika Abuladze

Le solide pilier droit du Castres Olympique est arrivé au club en 2024 en provenance du RC Kochebi, un club géorgien basé à Bolnisi.

Cette cité de 13 000 habitants, qui vit essentiellement de l'agriculture et des mines d'or, est aussi le lieu où Nika Abuladze, ex-joueur de Montpellier et des Lelos (25 sélections), a débuté le rugby.

Si le jeune Castrais dispose, lui, d'une chevelure plus fournie, il pourrait bien suivre les pas de son aîné de dix ans et frapper à la porte de la sélection nationale.

À l'été 2025, il faisait partie des jeunes Géorgiens qui représentaient leur nation au Mondial U20, aux côtés notamment de Mikheil Shioshvili, le troisième ligne du RCT. Il compte cinq titularisations avec les jeunes Lelos.

🚨 - 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙉𝙀𝙒𝙎 - 🚨 @exeterchiefs are tonight pleased to welcome the signing of @GEORGIARUGBY prop Nika Abuladze on a long-term deal https://t.co/czM3TxfQHh #WelcomeNika #JointheJourney https://t.co/APWIZmvaR5 — Exeter Chiefs (@ExeterChiefs) March 11, 2023

"Franchement, c'est un monstre en muscu et il retranscrit bien sa force sur le terrain. En fait, physiquement, c'est très costaud pour son âge, il est bon dans le jeu courant."

Coéquipier de Mate Gurtskaia à Albi

Un profil athlétique

Berceau de certaines des plus grandes premières lignes de l'histoire du rugby mondial, la Géorgie forme d'année en année des joueurs aux caractéristiques très spécifiques, souvent rompus aux tâches du jeu d'avants.

La culture traditionnelle, étroitement liée à la lutte, sport national, fabrique ainsi des personnes aux aptitudes très particulières.

Mate Gurtskaia est, selon certains de ses anciens coéquipiers albigeois, une véritable machine, sur les prés comme en salle.

Cet entraînement parallèle, primordial dans le rugby de haut niveau, il parvient à le retranscrire sur le terrain. Bon dans les duels en défense, mais aussi dans le placement, il serait, toujours selon ses anciens coéquipiers, un joueur doté d'un QI rugby plutôt intéressant.

Sa tenue en mêlée l'a également conduit à enchaîner les matchs en Nationale avec Albi la saison dernière, jusqu'à être titulaire en demi-finale. Rien d'anodin pour un gamin d'à peine 20 ans.

VIDEO. 300kg en série : Ce pilier géorgien de ProD2 soulève des camions au box squat

"Tu te sens en danger dès qu'il approche"

Si Mate Gurtskaia semble être un pur produit du rugby géorgien, son caractère en fait également quelqu'un de particulièrement apprécié au sein de l'effectif nord-tarnais.

Selon ses anciens coéquipiers d'Albi, cette vraie force de la nature jouit d'une telle dose de facilité qu'il lui arrive de s'amuser à marcher sur les mains.

Une aptitude qui en dit long, et qui s'avère même déroutante pour certains, visiblement.

"Il met une espèce d'intensité dans ses moindres faits et gestes, tu te sens en danger dès qu'il s'approche. C'est un vrai strongman, en plus il sait marcher sur les mains, donc à partir de là, tu sais que t'as aucune chance : s'il veut t'embêter, il le fera sans problème, un peu comme un ours."