"Ici, tout le monde vit pour le rugby et j'adore ça" : avec Castres, Kyllian Ringuet prépare son premier derby face au Stade Toulousain

À l'aube d'un derby chaud sur les bords de l'Agout, quoi de mieux pour prendre la température que de questionner le nouveau venu Kyllian Ringuet, arrivé cet été de Montauban ?

Le nouveau flanker du CO semble parfaitement intégré à sa nouvelle équipe, lui qui sera titulaire aux côtés de l'enfant du club Baptiste Delaporte et de la légende écossaise Hamish Watson contre le Stade Toulousain.

Un step-up clair dans sa jeune carrière, qu'il doit à une discipline martiale, un goût de l'effort prononcé et une simplicité rare, surtout pour un homme qui affiche des standards aussi élevés en seulement trois rencontres de Top 14.

107 plaquages en 3 matchs : Baptiste Delaporte et Kyllian Ringuet terrorisent le Top 14 et imposent déjà leur loi avec le Castres Olympique

De Nuits-Saint-Georges en passant par Toulouse

Révélé d'abord en Pro D2 avec Sapiac, le garçon d'1,96 m et 104 kg avait écumé deux autres clubs à ses débuts, notamment à Nuits-Saint-Georges, dans la banlieue de Dijon, où il a chaussé ses premiers crampons de rugby.

Pétri de talent et muni de bonnes qualités physiques, il rejoint Toulouse en Crabos, où l'habituel ouvreur et centre passe troisième ligne, poste qu'il occupe toujours et dans lequel il s'éclate désormais à Castres.

En quatre saisons, il a connu tout ce qu'un joueur de rugby professionnel peut connaître : un départ, mais aussi un titre national assorti d'une accession en division supérieure, et auparavant un match de barrage pour éviter à Sapiac de glisser en troisième division.

Un bagage qui fait de lui un joueur mentalement armé pour les joutes de l'élite et qui lui inculque une certaine modestie, une valeur qui colle clairement à l'ADN de Castres.

Souvent vu comme un petit village gaulois en lutte perpétuelle face aux grosses écuries de l'élite, le club tarnais cultive une abnégation et un goût de l'effort que Kyllian Ringuet semble épouser sans problème.

Courtisé par quatre clubs de l'élite, Kyllian Ringuet a choisi Castres pour la stabilité du club et parce que le rugby y occupe une place centrale dans la vie de la ville.

"Ma première saison en pro, on s'est maintenus de justesse, l'année suivante, on joue l'accèss-match et l'année d'après on se retrouve champion de Pro D2 et on accède au Top 14, donc en 4 ans j'ai vécu des choses incroyables, d'avoir participé activement à ce parcours (72 matchs avec Montauban, NDLR), c'est juste fou. Mais quand Montauban est redescendue, je cherchais un club stable dans l'élite, et Castres a été rapidement mon choix privilégié. Parce que j'aimais bien l'esprit et je retrouve des similitudes avec Montauban, c'est un lieu assez petit avec un esprit familial, mais surtout de vraies valeurs et l'envie de ne jamais rien lâcher. Puis c'est vraiment une ville qui pue le rugby, ici tout le monde vit pour le rugby et j'adore ça."

Kyllian Rignuet pour le Rugbynistère

Le Radar/80min. de Kyllian RINGUET (2003)❗️📊



C’est LA révélation de l’@UsmSapiacRugby, un troisième ligne avec une grosse activité, très précieux pour l’alignement de l’USM cette saison.#ProD2 pic.twitter.com/IDpZOGnSTv — 𝗧𝗨𝗥𝗡 𝗢𝗩𝗘𝗥: 𝘙𝘶𝘨𝘣𝘺 (@TurnOverFR) June 12, 2025

La maison castraise et ses ambassadeurs

Si les choix sur la table pouvaient paraître plus ragoûtants sur le plan sportif que Castres, Kyllian Ringuet n'a donc pas hésité longtemps avant de parapher un contrat avec les Tarnais.

L'homme de 23 ans a su faire appel à de bons conseillers à Montauban pour aiguiller son choix. Parmi ses anciens coéquipiers, Kévin Firmin, Kévin Gimeno, Thomas Fortunel, Thomas Larregain, Bastien Guillemin, Victor Moreaux, ou encore le manager Sébastien Tillous-Borde, tous passés par Castres avant d'atterrir à Montauban.

Là encore, ces derniers ont bien aiguillé le flanker casqué dans son choix. Un gage de sûreté pour celui qui découvre là son deuxième club professionnel.

Depuis son arrivée, il semble également parfaitement établi au sein du groupe de Xavier Sadourny, chose qui forcément permet de traduire sur le terrain une confiance absolue et un rendement excellent, lui qui figure parmi les cinq meilleurs plaqueurs du championnat.

"Je me rappelle avoir un petit peu échangé avec ceux qui ont évolué à Castres, et les avis étaient assez unanimes, que ça soit pour ceux qui ont beaucoup joué comme Kévin Firmin qui a vécu une finale de Top 14, ou d'autres. Que du positif, donc c'était top, ça m'a permis de pas me poser trop de questions. À mon arrivée, j'ai été bien accueilli. Certains m'ont filé des tips tout simples, en me recommandant une boulangerie ou un commerce, ça aide à avoir des petites habitudes. Après, moi j'aime bien me balader à droite à gauche et jouer aux cartes, donc ça m'arrive naturellement d'aller faire des parties dans des lieux de la ville."

Kyllian Ringuet pour le Rugbynistère

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Des aînés inspirant

Parmi l'ensemble des flankers de l'effectif professionnel, Kyllian Ringuet est le plus jeune, juste derrière Baptiste Cope. En ce sens, évoluer aux côtés de légendes comme Hamish Watson (59 sélections avec l'Écosse), ou encore Mathieu Babillot, l'illustre troisième ligne du club, et l'international All Black Jack Goodhue (18 sélections), est d'autant plus enthousiasmant.

Pour autant, après les avoir adulés à la télévision dans sa jeunesse, l'homme en forme des Bleu et Blanc joue crânement son va-tout pour devenir un élément clé du dispositif tarnais, quitte à parfois même doubler ses idoles de jeunesse en performant et en adoptant une nouvelle routine dédiée à la performance.

La loi du haut niveau, mais qui ne l'empêche pas de tirer de ces joueurs d'expérience bon nombre de conseils, même si son style de jeu atypique, il l'a façonné en imitant d'autres éléments bien connus de l'élite française.

"Je regardais toutes les équipes, donc oui jouer avec des Hamish Watson, Mathieu Babillot ou même Jack Goodhue, des mecs avec un gros vécu et un palmarès, c'est excitant. Mais ça l'est d'autant plus de se dire qu'il faut être à leur niveau voire de faire mieux qu'eux. J'aimais bien aussi m'inspirer des Maro Itoje, Cameron Woki, Sékou Macalou, des joueurs complets qui ont un profil similaire au mien, et c'est une de mes volontés, ne rien laisser au hasard, être performant dans tous les secteurs. Depuis mon arrivée ici aussi j'attache plus d'importance à avoir une bonne qualité de sommeil, et forcément à la récupération, car l'intensité est élevée la semaine et lors des matchs".

Kyllian Ringuet Rugbynsitère

Une semaine de derby particulière

Pour son quatrième match sous ses nouvelles couleurs, Kyllian Ringuet sera titulaire face au champion de France, le Stade Toulousain, un club qu'il connaît pour avoir évolué sous ses couleurs de 2015 à 2017.

Son passage là-bas, l'ex-Montalbanais n'en parle pas beaucoup, seule chose qui semble aujourd'hui lui tenir à cœur : bien performer pour ce derby.

D'une importance capitale dans les têtes de tous les supporters ici, il confie être étonné justement de l'ampleur de cette rivalité, qui gagne même les très jeunes.

Chose qui devrait le pousser à encore élever son niveau samedi soir 21 h en prime time sur Canal+.

"Je sais que c'est une semaine très particulière, car tout le monde en parle. Il y a deux semaines à l'entraînement avec l'école de rugby, les petits en parlaient déjà, les éducateurs aussi. Tout le staff aussi forcément donc on sent qu'il y a vraiment une saveur particulière autour de ce match."

Kyllian Rignuet Rugbynistère