107 plaquages en 3 matchs : Baptiste Delaporte et Kyllian Ringuet terrorisent le Top 14 et imposent déjà leur loi avec le Castres Olympique

Voilà deux noms que les joueurs de Top 14 n’ont sûrement pas envie de croiser de sitôt. En trois matchs, Baptiste Delaporte et Kyllian Ringuet figurent tout en haut du classement des meilleurs plaqueurs du Championnat, selon Rugbypass. Le fidèle du Castres Olympique pointe à 54 étreintes, tandis que l’ancien Montalbanais s’affirme comme une excellente recrue estivale avec 53 actions défensives à son actif. Alignés comme titulaires sur chaque rencontre du début de cet exercice 2026/2027, ils ne s’épargnent aucun effort et délivrent un plaquage toutes les 4 minutes, en moyenne.

Terreurs des prés hexagonaux sur cette fin d’été, ils font très forte impression sous les ordres de Xavier Sadourny. Pour l’instant, Baptiste Delaporte (29 ans) lance fièrement sa dixième saison au club, avec pas moins de 240 minutes jouées. Il n’a pas été remplacé une seule fois pour le moment. De l’autre côté, Kyllian Ringuet (22 ans) s’adapte bien à l’air tarnais, avec 213 minutes accumulées, et enchaîne deux matchs à 80 minutes. Utilisés sans ménagement, les deux sécateurs castrais ne rechignent pas dans les tâches défensives.

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Delaporte, le plaqueur-destructeur tarnais

En plus de leur capacité à stopper les adversaires, les deux joueurs montrent des qualités variées et complémentaires. Massif, Baptiste Delaporte (1,89 m pour 109 kg) met son équipe dans l’avancée, même quand elle n’a pas la main sur le ballon. En effet, le numéro 6 compte déjà 5 plaquages offensifs en trois matchs, ce qui le place parmi les meilleurs joueurs du championnat dans cet exercice qui nécessite un sens du timing méticuleux.

En attaque, il ne se défile pas non plus. Le soldat du stade Pierre-Fabre n’est pas qu’un joueur rugueux, mais il fait aussi partie des troisièmes lignes qui portent le plus le ballon du Top 14. Remuant et puissant, Baptiste Delaporte compte 31 courses ballon en main pour 38 ballons captés. Par ailleurs, pour 72 mètres gagnés avec le ballon en main, 58 d’entre eux sont parcourus après le premier contact face à un défenseur adverse. Moteur de son équipe, grâce à sa puissance, il apporte un profil différent de l’autre flanker tarnais.

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Ringuet, un funambule à l’adaptation éclair

Après une saison où il est parvenu à sortir du lot, sous les couleurs d’un US Montauban en difficulté, Kyllian Ringuet n’a pas attendu longtemps pour se mettre au rythme du CO. Habile sauteur en touche, il a capté 10 ballons dans les airs et a réussi à voler une possession adverse dans l’alignement. Son gabarit longiligne (1,96 m pour 104 kg) associé à l’ADN de son nouveau club, qui met à l’honneur la conquête, lui permettent d’obtenir des statistiques plus convaincantes que la saison passée dans ce secteur de jeu.

Auteur de l’essai qui aurait pu sonner la révolte à l’USAP (NDLR : Castres était à deux points des Catalans à la 62ᵉ), il est un troisième ligne au profil particulièrement moderne. De ceux qui appellent les ballons, Kyllian Ringuet compte 37 prises de balle en trois matchs. Contrairement à bien d’autres joueurs à son poste, ce dernier se décide souvent à faire la passe, avec quelques offloads en prime, et pense à lever la tête. Ainsi, près de 43 % de ses courses se concluent avec une passe. Par ailleurs, sa qualité technique n’est pas à bouder, puisqu’il réussit près de 94 % de ses transmissions et perd peu de ballons. Une statistique et un appétit pour le jeu déjà observés la saison dernière, du côté de Sapiac.

Il y a une dizaine de jours, le staff du Castres Olympique faisait déjà l’éloge du jeune joueur, qui cristallise beaucoup d’espoir dans le Tarn. “Il peut encore évoluer sur le plan offensif. Il dispose de qualités grâce auxquelles il peut nous apporter encore plus de présence via sa capacité à gagner ses duels, à créer du lien avec les trois-quarts. Sa marge de progression est conséquente et, au contact des autres joueurs, il va grandir et devenir un élément important”, affirmait l'entraîneur des avants Julien Tastet pour la Dépêche du Midi. En tout cas, il semble rapidement avoir trouvé ses marques dans son nouveau club.

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