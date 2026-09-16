"Rester unis dans cette phase de construction" : Castres à l'épreuve d'un nouvel exercice particulier

Si le déplacement à Perpignan ne fut pas aussi fructueux qu'escompté, Castres dispose d'une chance importante de se racheter, qui plus est à domicile face à Toulon ce samedi, dans le cadre de la troisième journée de Top 14.

Ce premier gros test face à une formation qui s'est renforcée à l'intersaison avec des joueurs de calibre international sera aussi l'occasion pour le manager tarnais de pouvoir s'appuyer sur son public.

Si la saison dernière ils furent parfois chahutés par leurs supporters, les pensionnaires de Pierre-Fabre ont, semble-t-il, tout fait pour rectifier le tir.

TOP 14. Castres - Toulon : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

"On a vécu une intersaison avec beaucoup de changements"

Et pour cause, le club s'est séparé de joueurs historiques, tels qu'Antoine Tichit, parti à la retraite, ou encore Tyler Ardron, qui a rejoint Provence Rugby, mais il s'est surtout mieux structuré.

La saison dernière, en raison du manque de fiabilité à domicile, une défaite face à Pau lors de la 1ʳᵉ journée, puis lors du derby face à Toulouse, ou encore en fin de saison face à Montpellier, ont eu raison de la réputation des joueurs du Castres Olympique.

Pour retrouver sa solidité sans galvauder les progrès effectués sur les phases offensives, le staff s'est renforcé avec Davit Zirakashvili et Fabrice Estebanez. Des noms ronflants qui permettent aussi au manager de leur attribuer davantage de confiance dans un laps de temps serré.

"On a vécu un intersaison avec beaucoup de changements, à différents niveaux. Ça prend du temps de mettre tout ça en place, de trouver les automatismes, les repères. C’est normal. Mais j’ai une confiance totale dans le travail qui est fait par le staff au quotidien. C’est le cas par exemple avec Davit Zirakashvili sur le secteur de la mêlée. Il arrive avec sa vision et son expérience, donne de nouveaux repères aux joueurs et notamment à la première ligne [...] L’objectif cette saison, c’est de retrouver l’ADN du Castres Olympique, sans renoncer à notre jeu. Cette combativité qui a toujours fait la force du club, notamment en défense. L’arrivée de Fabrice Estebanez va nous aider à travailler dans ce sens. La saison dernière, nous avions concentré nos efforts sur la mise en place de nos stratégies offensives, peut-être un peu au détriment de la défense."

Xavier Sadourny Manager du Castres Olympique

𝐃𝐞𝐬 𝐞́𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐪𝐮𝐢 𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐧𝐭 💙



On ne sait jamais ce qu'un match nous réserve.

Mais on sait pourquoi on revient.

Pour vivre ces émotions ensemble.



Abonnez-vous au Castres Olympique : à partir de 99€ les 15 matchs !https://t.co/kEDJOeTQmb pic.twitter.com/N9KKy5xFj1 — Castres Olympique (@CastresRugby) June 19, 2026

Face à Toulon, un virage déjà important ?

Si la victoire face à Vannes semblait trop importante pour les joueurs du C.O., samedi face à Toulon, c'est un adversaire de plus gros calibre qui s'avance avec beaucoup d'envie en direction de la pelouse de Pierre-Fabre.

Et pour cause, les Toulonnais n'ont remporté aucun match depuis le coup d'envoi de la saison et ont même concédé une défaite au stade Mayol face à La Rochelle la semaine dernière.

En ce sens, Xavier Sadourny confie vouloir s'en remettre au supplément d'âme emmené par le public castrais, qui, selon lui, a fait la différence face à Perpignan la semaine dernière.

"Samedi, l’ambiance impulsée par les supporters catalans à Aimé-Giral étaient incroyable, alors qu’ils sortent d’une saison difficile. Indéniablement ils ont eu un impact sur le match. De notre côté, on ressent une certaine retenue de la part de nos supporters, certainement due à notre deuxième partie de saison. Dès l’arrivée du bus, jusqu’au coup de sifflet final, je veux qu’on sente qu’on joue à Castres. Ça change tout. Nous sommes tellement connectés à nos supporters que leur rôle n’est surtout pas à minimiser encore plus à domicile. Nous allons jouer contre une grande équipe qui ne fait pas le début de saison qu’elle espérait, comme tout le monde j’ai lu qu’ils voulaient se retrouver dans le combat chez nous. Nos supporters font partie de notre identité, c’est ce qui fait notre fierté et la réputation du club depuis toujours."

Xavier Sadourny Manager du Castres Olympique