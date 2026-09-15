TOP 14. Castres - Toulon : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Castres-Toulon ouvre le samedi de TOP 14

Le TOP 14 revient ce samedi avec une affiche qui sent déjà le besoin de points. Castres reçoit Toulon au stade Pierre-Fabre pour la 3e journée du championnat.

Le CO aborde ce rendez-vous avec quatre points au classement. Après avoir dominé Vannes 29-20 lors de la première journée, les Tarnais ont été secoués à Perpignan, où l'USAP s'est imposée 43-29. Une réaction est donc attendue devant le public castrais.

Toulon a déjà laissé filer deux matchs d'un point

Toulon arrive dans le Tarn avec un scénario assez cruel dans les bagages. Le RCT a perdu 27-26 à Bayonne avant de s'incliner 21-20 contre La Rochelle à Mayol. Deux journées, deux défaites d'un petit point et deux bonus défensifs. Voilà comment les Varois se retrouvent 12es avec seulement deux unités.

Et forcément, à ce stade de la saison, le classement ne raconte pas encore toute l'histoire. Toulon est passé à deux points cumulés d'un départ totalement différent. Mais une troisième défaite consécutive commencerait déjà à peser avant même que septembre ne soit terminé.

Pierre-Fabre, mauvais souvenir pour le RCT

Le dernier déplacement toulonnais à Castres ne pousse pas vraiment à l'optimisme varois. Le 6 juin dernier, lors de la 26e journée du précédent championnat, le CO avait largement battu Toulon 38-21. Un souvenir encore frais au moment de retrouver Pierre-Fabre trois mois plus tard.

Pour Castres, cette réception offre surtout l'occasion d'effacer les 43 points encaissés à Aimé-Giral et de rester accroché au bon wagon. Pour Toulon, l'urgence comptable est plus évidente : les performances ont été serrées, mais le championnat ne distribue pas de points pour les regrets.

À quelle heure regarder Castres-Toulon ?

Castres Olympique - RC Toulon est programmé samedi 19 septembre à 14h30, en direct sur Canal+ Sport. Une affiche qui lancera le samedi de TOP 14 avec deux équipes déjà bien décidées à éviter de regarder le classement trop longtemps.