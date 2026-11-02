Avec leur lot considérable d'absents, les Rouge et Noir se sont inclinés sur le terrain de la Section Paloise (34-14), ce dimanche 1ᵉʳ novembre. Le manager toulousain s'exprime sans amertume, relève Rugbyrama, mais il juge le score « un peu lourd ». Ugo Mola en convient : son équipe a été dominée dans les contacts et son jeu au pied n'a pas été à la hauteur. Face à eux, les Béarnais ont ensuite su tenir le ballon et se montrer précis dans les moments clés face à des Toulousains très rajeunis.

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Une entame qui a tout compliqué

Mola ne minimise pas le début de match, dont il note « 25 premières minutes cauchemardesques ». Il décrit des Palois qui ont « de gros porteurs de balle » et qu'il était difficile de contenir ensuite. Les Toulousains n'ont pas failli sur l'investissement, estime-t-il, mais sur leur façon de jouer les temps faibles de la première période et de concrétiser leurs temps forts.

Interrogé sur le jeu d'occupation, le manager le juge « très médiocre » et pas assez utilisé. Il dit ne pas être un fan du jeu au pied à outrance, mais constate que le Stade Toulousain n'a pas su coincer les Palois. Il en fait un point à rectifier rapidement, alors que la rencontre face à l'ASM Clermont Auvergne, ce week-end, va rendre l'équation encore plus complexe. À Ernest-Wallon, Ugo Mola et son staff devront composer avec une trentaine d'absents.

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Les trois points laissés de côté

Devant les journalistes, Ugo Mola regrette de ne pas avoir pris les trois points à certains moments, notamment pour revenir à 17-10 ou sur les deux pénaltouches manquées de Blair Kinghorn. Les Toulousains voulaient marquer un essai pour entrer dans leur match, et ils ont grandement peiné à y parvenir. Ils ont pourtant eu le dernier quart d'heure de la première période pour eux, durant lequel les Palois ont écopé de deux cartons.

Le début de la seconde période a été en revanche « très transparent », pour reprendre ses mots : il ne s'y passait rien, hormis des mêlées. Ainsi, Ugo Mola estime que Pau a mieux su s'adapter à ce faux rythme que son équipe. Interrogé sur la mêlée, il y voit un point positif, mais dit qu'il faudra se contenter de peu, avec les nombreux éléments manquants en première ligne.

« En rugby, c'est bien beau de s'envoyer, mais il faut quand même avoir des arguments. Pau les avait et a bien su les concrétiser. » — Ugo Mola, manager du Stade Toulousain

''Qu’ils continuent à nous foutre ce qu’ils veulent dans le c**'' : sans mâcher ses mots, Mola mesure le chemin parcouru par la jeunesse toulousaine

Lukas Amati, une année d'expérience en une soirée

Du côté des points positifs, Ugo Mola salue Lukas Amati, dont le premier essai a marqué la rencontre. Il le décrit comme « un garçon assez incroyable », encore timide, qui a du travail mais possède de gros atouts offensifs. Le manager affirme croire beaucoup en lui. Il estime que le jeune joueur a pris ce jour-là l'équivalent d'une année d'expérience de championnat espoirs.

Dans un contexte compliqué, le manager n'a rien à reprocher aux jeunes. Selon Ugo Mola, ils se sont accrochés malgré quelques pépins, alors que les joueurs cadres ont été dans le dur. Il sait que ces deux week-ends seront délicats et veut rendre celui de la semaine prochaine moins compliqué. Mola attend la trêve, loin du Top 14 il regardera les performances de ses cadres avec leurs sélections.

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