Il est l’un des espoirs les plus attendus dans le secteur offensif. Véritable phénomène, le jeune Joachim Senga-Kouo devrait normalement faire ses débuts en Top 14, ce dimanche 1ᵉʳ novembre au soir. Pour la Toussaint, l’ancien Vannetais aura de nombreuses pupilles braquées sur lui, à tout juste 18 ans, lors de la réception du Stade Toulousain par la Section Paloise, au stade du Hameau. Un choc qui compte pour la huitième journée de championnat.

11 essais en 21 matchs, mais pas de surenchère : pourquoi la Section Paloise accepte de perdre Grégoire Arfeuil ?

Senga-Kouo, des débuts attendus

Blessé en ce début d’exercice, le jeune joueur avait protégé son jeune poulain, déjà très attendu sur les prés hexagonaux. Après la cheville, il avait eu un souci à une cuisse, l’obligeant à retarder ses débuts au Hameau. Finalement, il a quitté l’infirmerie et les doublons lui permettent de s’exprimer. Aujourd’hui, il figure sur le banc des remplaçants, avec le numéro 22 dans son dos.

Avant d’apparaître dans l’élite, le jeune joueur s’est entretenu avec Rugbyrama. Il rappelle ainsi qu’il a encore peu d’expérience et que ce baptême aura surtout une vertu éducative : “J’ai très peu joué en Pro D2, donc ça va être une marche importante. Après, je savais que j’avais de fortes chances de basculer en Top 14, que ce soit avec Vannes ou avec des clubs déjà installés. Donc forcément, j’avais ça en tête. Maintenant, il faut bosser dur à l’entraînement et être prêt pour jouer.”

En parallèle, il rappelle que sa place se joue surtout à l’entraînement et dans son alchimie avec le groupe. Au cœur d’une ligne de trois-quarts ultra-compétitive, il veut profiter de la moindre occasion. Il détaille ses ambitions ainsi, mais reste focalisé sur le plan de jeu collectif : “Mes ambitions dépendront de mes actes. Si je suis bon à l’entraînement, je jouerai, si je ne suis pas bon, je travaillerai pour m’améliorer. [...] Si je dois jouer à l’aile, je jouerai à l’aile. Si je dois jouer à l’arrière, je jouerai à l’arrière. Je suis quelqu’un qui tente beaucoup, j’aime relancer les ballons, tenter des choses, que ce soit des par-dessus, avoir des fulgurances. Je pense que je peux apporter dans tout ce qui est relance. Cette insouciance de la jeunesse. C’est à moi de m’adapter au projet de jeu.”

De la Colombie à Vannes : le parcours de Nicolás Roger, ouvreur argentin fantasque et globe-trotter

De la Picardie au Béarn, en passant par la Bretagne

Arrivé dans le Béarn cet été, l’ailier funambule est arrivé de Vannes. Arrivé au RCV en 2021, le natif de Meaux avait commencé le rugby en Picardie, là où il a grandi, avant de poursuivre sa formation en Bretagne. Révélé sous le maillot du XV de France U20, Joachim Senga-Kouo a d’abord été remplaçant avant de s’installer à l’arrière. En quatre titularisations, il a planté trois essais en faveur des Bleuets. Absolument inarrêtable, il a été l’un des acteurs majeurs du Grand Chelem de son équipe, alors qu’il était tout juste majeur.

Revenu de Marcoussis, il avait eu sa chance en Pro D2. Dans un championnat complètement dominé par le RC Vannes, il a pu exploiter ses capacités. Sur la fin de la saison régulière, il est apparu à quatre reprises, pour autant d’essais marqués. Lors de sa première apparition chez les professionnels, le trois-quarts polyvalent s’est notamment offert un triplé contre l’AS Béziers Hérault. Blessé à une cheville au printemps, il avait dû renoncer au Mondial U20 et à la phase finale de Pro D2.

Courtisé par de très nombreux clubs de Top 14, Joachim Senga-Kouo a expliqué pourquoi il choisit de poser ses bagages à la Section Paloise, pour finir sa formation. Toujours auprès de Rugbyrama, il tient les propos suivants : “C'était un choix assez compliqué pour moi et en même temps une évidence. Cela faisait déjà deux ans que je parlais avec la Section paloise, notamment avec Sébastien Piqueronies et Brandon Fajardo. Je pense que c’est l’un des meilleurs clubs pour se développer et dans les statistiques, c’est prouvé : c’est le club qui fait le plus jouer les jeunes.” Un choix qui montre une certaine intelligence et qui laisse présager le meilleur pour cette pépite en devenir.

10 internationaux français absents, mais un choc au sommet du Top 14 : Pau et Toulouse misent sur leurs jeunes pour faire la différence