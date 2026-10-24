Antoine Dupont et Romain Ntamack remplaçants : le choix d'Ugo Mola qui pourrait annoncer une longue absence au Stade Toulousain

Voir Antoine Dupont et Romain Ntamack parmi les remplaçants n'est pas franchement habituel à Toulouse. Pourtant, Ugo Mola a choisi de se passer de ses deux internationaux au coup d'envoi face à Perpignan, ce samedi 24 octobre (16h35). À Ernest-Wallon, Paul Graou et Blair Kinghorn formeront la charnière titulaire. Un choix qui peut surprendre, alors que les deux cadres s'apprêtent à rejoindre le XV de France pour le Championnat des nations. Mais derrière cette décision, plusieurs enjeux sportifs se dessinent.

La compo face à l’USAP 🗒️ Découvrez qui affrontera Perpignan demain à 16h35 ! https://t.co/o1l06uc9p3 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 23, 2026

Une dernière apparition avant décembre ?

Selon La Dépêche du Midi, Dupont et Ntamack pourraient ne plus porter le maillot rouge et noir avant début décembre. Avec les rendez-vous internationaux de novembre, puis une période de repos à prévoir, leur retour pourrait même attendre le déplacement en Afrique du Sud face aux Lions, le 12 décembre.

Leur temps de jeu explique également cette gestion. Depuis septembre, Dupont approche des 400 minutes disputées, tandis que Ntamack a déjà dépassé les 600 minutes. Les ménager partiellement avant de retrouver Marcoussis paraît donc cohérent. D'autant que Fabien Galthié doit déjà composer avec plusieurs absences importantes, notamment celles de Marchand, Flament, Meafou, Barassi et Ramos.

Graou et Kinghorn doivent prendre leurs marques

Mais Ugo Mola regarde aussi du côté des prochaines semaines. L'association Graou-Kinghorn pourrait être reconduite lors du déplacement à Pau, le 1er novembre. Le demi de mêlée français a déjà beaucoup joué cette saison, puisqu'il n'a manqué qu'une seule feuille de match. Pour l'Écossais, en revanche, le besoin de retrouver du rythme est réel.

Kinghorn n'a disputé que 95 minutes depuis la reprise et retrouve un poste d'ouvreur qu'il n'avait plus occupé depuis la saison précédente. L'occasion de renouer avec les automatismes du numéro 10, mais aussi de travailler sa complémentarité avec Graou. Sa disponibilité pendant les doublons dépendra toutefois d'une éventuelle convocation avec l'Écosse.

Deux jokers de luxe pour faire la différence

Le choix toulousain possède également un intérêt tactique immédiat. Avec Dupont et Ntamack sur le banc, Mola dispose de deux joueurs capables d'accélérer le jeu en seconde période. Face à une défense catalane éventuellement émoussée, leur entrée pourrait offrir de nouvelles solutions offensives.

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Leader du Top 14 avant cette septième journée, Toulouse entend poursuivre sa série de victoires tout en préparant les doublons. La gestion de ses internationaux reste un exercice délicat, particulièrement avec une infirmerie déjà bien remplie. Et pour Graou comme pour Kinghorn, cette réception de Perpignan représente une occasion de montrer qu'ils peuvent tenir la baraque en l'absence des deux titulaires habituels.