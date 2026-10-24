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TOP 14. « Soit ça passe, soit ça casse », l'USAP au révélateur toulousain sur l’état d’esprit et l’envie de vaincre

Après deux lourdes défaites à l’extérieur, l’USAP se rend à Toulouse ce week-end. Son staff réclame d’abord un état d’esprit irréprochable.

La Rédaction 24/10/2026 à 11h46
L’USAP, dont Mattéo Le Corvec est le capitaine, se rend à Ernest-Wallon pour défier le Stade Toulousain en Top 14. ©INPHO/Manuel Blondeau
L’USAP, dont Mattéo Le Corvec est le capitaine, se rend à Ernest-Wallon pour défier le Stade Toulousain en Top 14. ©INPHO/Manuel Blondeau

L’USAP avait ramené un point de bonus de la capitale avant d’alterner le chaud et le froid loin d’Aimé-Giral. Les Catalans ont ensuite encaissé 50-13 à Montpellier, puis 55-25 au Racing. En déplacement, l’état d’esprit de l’équipe a souvent été pointé du doigt cette saison.

Un test pour retrouver de la consistance

Mathieu Cidre, entraîneur des avants, demande d’abord de la progression : « Il faut vraiment qu’on continue à s’améliorer ». Il décrit pour Rugbyrama une « phase d’ancrage » où il faut chercher de l’amélioration « dans chaque secteur de jeu ». À ses yeux, le déplacement à Toulouse sera « un très bon test ». Son objectif est de retrouver de la consistance et un bon état d’esprit.

Théo Forner, récemment retenu par Galthié pour préparer les matchs de novembre, confirme : « On doit se prouver qu’on a l’état d’esprit et l’envie de vaincre ». À Toulouse, il ne revendique pas la victoire : « on veut se tester contre une grande équipe et essayer de rivaliser ». L’état d’esprit visé vaut donc à domicile comme à l’extérieur, selon l’ailier.

Les touches et les ballons portés

Cidre juge les Haut-Garonnais « capables de lancer le jeu à partir de phases statiques ». Il prévient également que le Stade Toulousain « met énormément de pression à partir des touches et des ballons portés ». Pour y répondre, il demande d’éviter de leur donner des seconds ballons trop faciles. Il veut aussi trouver de la consistance dans la zone de marque.

Le capitaine Mattéo Le Corvec aborde le match sans complexe face aux champions de France en titre. Il situe l’adversaire parmi « ce qui se fait de mieux en France et même dans le monde ». Selon lui, ce match « va forcément nous servir ».

« Il ne faut pas se poser de questions. C’est soit ça passe, soit ça casse. Il faut qu’on soit en confiance, on n’a pas à être complexés. » — Mattéo Le Corvec, capitaine de l’USAP

Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)

Ou alors un match nul, comme ça, on aura fait le tour de la question...


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