Toulouse en tête, l'USAP en pleine progression et Castres en difficulté : les grands gagnants et perdants du Top 14 en un an

La parenthèse européenne refermée, le TOP 14 reprend ses droits ce week-end. Mais le classement n'a plus tout à fait la même allure qu'il y a un an. Après six journées, Toulouse mène avec 24 points devant Pau (22), deux clubs déjà aux avant-postes en octobre 2025. Derrière, Bordeaux et La Rochelle se sont invités dans le quatuor de tête. Plus bas, certaines écuries ont changé de quartier. Et pour l'USAP, la différence saute aux yeux.

Toulouse et Pau tiennent la cadence, Bordeaux se replace

À la même époque, Palois et Toulousains comptaient chacun 19 points. Les Béarnais occupaient alors la première place au jeu des confrontations directes. Un an plus tard, les hommes d'Ugo Mola ont remporté cinq de leurs six rencontres, tout comme la Section. Les deux formations ont déjà pris de l'avance sur leurs poursuivants.

L'UBB illustre également ce changement de décor : neuvième avec 14 points en 2025, elle est désormais troisième avec 19 unités. La Rochelle est passée de 11 points, avec un match en retard à l'époque, à 18 aujourd'hui. À l'inverse, le Stade Français a reculé de 19 à 14 points, tandis que Lyon en compte 14 contre 18.

Castres et le Racing ont perdu du terrain

Les difficultés sont particulièrement visibles du côté de Castres. Septième avec 15 points l'an dernier, le CO est aujourd'hui treizième avec seulement 9 unités. Le Racing 92 suit une trajectoire comparable : cinquième avec 17 points en 2025, il pointe désormais au douzième rang avec 10 points. Les deux formations comptent déjà quatre défaites en six sorties.

Toulon peine également à trouver son rythme. Le RCT totalise 12 points après six matchs, contre 14 en octobre 2025, mais avec une rencontre en moins à l'époque après le report de Toulon-La Rochelle. La réception de Pau, samedi soir à Mayol, arrive à un moment où les Varois ont besoin de points.

L'USAP a déjà fait mieux que lors de ses six premiers matchs de 2025

Et puis il y a Perpignan. Zéro point et six défaites en 2025, treize points et trois victoires aujourd'hui. Les Catalans ont fait le plein à Aimé-Giral contre Castres, Bordeaux-Bègles et Vannes. Les voilà neuvièmes, avec quatre longueurs d'avance sur Castres, actuel treizième. Un matelas encore mince, mais autrement plus confortable qu'il y a douze mois.

En juin, l'USAP avait encore dû sauver sa peau en Access Match contre Provence Rugby (47-24). C'était son quatrième barrage d'accession en cinq saisons. Pour éviter de rejouer ce match couperet, il faudra désormais ramener des points de l'extérieur. Le déplacement à Toulouse, samedi, sera un sérieux test avant la réception de Toulon. Les Catalans ont pris de l'avance. Reste à la conserver.