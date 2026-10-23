Après l'échec du recrutement de Jimmy Tupou, Toulouse rappelle temporairement un jeune envoyé en PRO D2

Le Stade Toulousain pensait avoir trouvé un renfort pour sa deuxième ligne, mais Jimmy Tupou ne portera finalement pas le maillot rouge et noir. Selon La Dépêche, l'international tongien n'a pas satisfait à la visite médicale préalable à sa signature comme joker d'Emmanuel Meafou. Toulouse doit donc reprendre ses recherches, dans un secteur décimé par les blessures.

Une pathologie découverte avant la signature

Arrivé samedi dans la Ville rose, Tupou avait été présenté au groupe après la victoire contre Exeter dimanche (43-40). Les examens ont révélé une pathologie jusqu'alors inconnue, empêchant la validation de sa licence. « Il s'agit d'une pathologie qui n'avait jamais été décelée auparavant et qui par chance va lui permettre de se soigner », a confié le club à La Dépêche.

À 34 ans, ce Néo-Zélandais d'origine, international avec les Tonga, comptait 70 matchs de Super Rugby et venait de disputer le championnat provincial avec Counties Manukau. Passé notamment par les Crusaders, les Blues et les Chiefs, il va repartir dans l'hémisphère Sud sans avoir signé.

Une deuxième ligne toujours aussi démunie

Pour Ugo Mola, le problème reste entier. Emmanuel Meafou, Thibaud Flament et Clément Vergé sont indisponibles. Face à Exeter, le staff avait associé Joshua Brennan à Joël Merkler, habituellement pilier droit, avec le jeune Roméo Bonnard-Martin sur le banc. Un attelage de circonstance qui illustre le manque de solutions.

Car la deuxième ligne ne se limite pas aux mêlées. Il faut assurer les prises en touche, nettoyer les rucks et répéter les efforts. Un joker expérimenté aurait permis de préserver les joueurs sollicités et d'éviter de déplacer trop souvent un pilier dans la cage.

Portat rappelé, mais le calendrier se complique

Une solution provisoire existe : selon La Dépêche, Raphaël Portat reviendra temporairement de son prêt à Provence Rugby la semaine prochaine. Le joueur de 2,02 m, également utilisé en troisième ligne, a disputé 18 rencontres avec le club aixois en 2025-2026. Son profil mobile et ses qualités dans l'alignement peuvent rendre service.

Mais le calendrier laisse peu de répit : réception de Perpignan samedi 24 octobre, déplacement à Pau le 1er novembre, puis Clermont le 7, en pleine période internationale. Les Rouge et Noir devront gérer l'effectif en attendant un autre joker. Pour Tupou, la priorité est désormais de pouvoir se soigner.