Quatre défaites de suite, et quatre revers consécutifs à Bayonne : le LOU de Karim Ghezal face à deux séries à interrompre

Avant Bayonne, Karim Ghezal pose une question à son groupe : tout le monde est-il sur la même longueur d'ondes ? L’entraîneur lyonnais veut la réponse avant trois rencontres qu’il juge déterminantes pour la suite de la saison. Il s’agit de Bayonne, Montpellier, puis la réception de Vannes. Il espère un déclic samedi à Jean-Dauger, une terra où il n'est pourtant pas facile de s'imposer.

« J’ai besoin de savoir si on est tous alignés avant les trois prochains matches (déplacements à Bayonne et Montpellier, réception de Vannes) qui seront déterminants pour la suite de notre saison. » — Karim Ghezal, entraîneur du LOU

Quatre revers après trois victoires

Lyon avait commencé par trois victoires : contre Clermont (40-36), au Racing (31-48), face à Pau (51-25). Une situation comparable à celle de la saison dernière, quand Lyon avait déjà traversé un violent trou d’air. Et pour cause, le LOU vient de concéder quatre revers de rang, toutes compétitions confondues.

Trois revers en Top 14 : au Stade Français (31-10), à Bordeaux (51-28) et contre La Rochelle (16-28). Le quatrième a eu lieu à domicile face aux Sharks de Durban, en Challenge Cup (33-40). Sud Ouest juge cette défaite dommageable, d’autant qu’elle a eu lieu à Lyon.

Face aux Sud-Africains, Baptiste Couilloud pensait arracher un nul miraculeux pour son match de retour comme titulaire. Un dernier ballon perdu sur le renvoi, puis un essai après 90 secondes de temps additionnel, ont scellé leur sort. Le demi de mêlée concède : « Cette défaite est une déception. On a mis du cœur pour revenir dans cette partie mal embarquée. » Il reconnaît aussi qu’il a manqué beaucoup de choses.

Un objectif majeur et un vestiaire concerné

Une campagne continentale qui débute mal. C'est d'autant plus dommageable que la finale de la Challenge Cup se jouera au Parc OL, le 22 mai 2027. Lyon en avait fait un objectif majeur. Comme face à La Rochelle en championnat, un mauvais début de match suivi d'une course après le score ont eu raison des intentions lyonnaises. Trop de hauts et de bas, et des essais concédés trop facilement. Le cocktail parfait pour repartir avec des regrets.

Infirmerie et retours dans le pack

En coulisses, le talonneur Mathis Sarragallet, commotionné, ne voyagera pas au Pays basque. Opeti Helu (mollet), Théo William (ischio) et Sam Simmonds (triceps) sont aussi absents, toujours en phase de réathlétisation. Notez que deux des trois joueurs touchés face aux Sharks, Thomas Gallo et Maxime Gouzou, ont repris normalement l’entraînement selon Sud Ouest.

Dans le pack, Guillaume Marchand, Irakli Aptsiauri, Antoine Deliance et Beka Saginadze pourraient retrouver leur place au stade Jean-Dauger. Le LOU y reste sur quatre échecs consécutifs. Le pack lyonnais devra résister à la pression de l’Aviron Bayonnais.