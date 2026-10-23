TOP 14. Deux ouvreurs blessés, Vannes va chercher un international argentin pour sortir de l'impasse

Vannes tient son renfort à l'ouverture. Après une dizaine de jours à l'essai en Bretagne, Nicolas Roger s'est engagé jusqu'à la fin de la saison en qualité de joueur supplémentaire. Selon Midi Olympique, le demi d'ouverture argentin de 26 ans a convaincu le staff de Jean-Noël Spitzer. Une signature devenue précieuse pour le promu, confronté à une véritable pénurie au poste de numéro 10.

Lafage et Popelin touchés au tendon d'Achille

Maxime Lafage et Pierre Popelin sont tous deux blessés à un tendon d'Achille. Une double absence qui laisse le jeune Jean Cotarmanac'h particulièrement exposé. Anthony Bouthier peut également dépanner à l'ouverture, mais Vannes avait besoin d'un spécialiste pour retrouver une rotation digne de ce nom.

Un Puma qui a voyagé, mais peu joué à Trévise

Roger possède déjà un parcours atypique. Passé par l'Argentine, la Colombie, le Chili, l'Uruguay et l'Italie, il compte cinq sélections avec les Pumas depuis 2025. Son expérience récente en club reste toutefois limitée : seulement deux rencontres disputées avec le Benetton Trévise lors de la saison 2025-2026.

Et c'est bien là l'un des enjeux de son arrivée. À l'ouverture, les automatismes avec le demi de mêlée, la gestion de l'occupation et l'organisation offensive demandent du temps. Son essai préalable à Vannes lui a permis de découvrir les méthodes du staff avant de signer.

Roger retrouvera aussi quatre compatriotes dans le vestiaire : Matias Alemanno, Santiago Medrano, Juan Bautista Pedemonte et Francisco Gorrissen. De quoi faciliter son intégration dans un effectif qu'il découvre.

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Une urgence sportive avant Clermont

Dernier du Top 14 avec un seul point après six journées, Vannes recevra Clermont ce samedi 24 octobre à 14h30. Dans cette situation, disposer d'un ouvreur supplémentaire offre des solutions au staff breton.

Reste à savoir quelle place Roger pourra prendre dans la rotation et à quelle vitesse il sera opérationnel. Pour le RCV, l'urgence est désormais de retrouver des solutions à l'ouverture sans trop solliciter Cotarmanac'h.