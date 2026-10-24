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TRANSFERTS. La Rochelle veut conserver Leyds et Nowell, mais aussi protéger deux jeunes talents très convoités

La Rochelle veut conserver deux internationaux expérimentés, mais aussi éviter de perdre deux jeunes prometteurs. Quatre dossiers occupent actuellement les dirigeants.

Thibault Perrin 24/10/2026 à 11h02
Leyds et Nowell arrivent en fin de contrat en 2027. Le Stade Rochelais souhaite les prolonger, mais les discussions achoppent notamment sur la durée des engagements. ©INPHO/Billy Stickland
Leyds et Nowell arrivent en fin de contrat en 2027. Le Stade Rochelais souhaite les prolonger, mais les discussions achoppent notamment sur la durée des engagements. ©INPHO/Billy Stickland

Le Stade Rochelais prépare déjà la saison prochaine. Selon les informations de Midi Olympique, les dirigeants maritimes travaillent sur quatre prolongations. Deux concernent les internationaux Dillyn Leyds et Jack Nowell, les deux autres les jeunes Sacha Elissalde et Valentin Bouju. Des discussions sont engagées, mais aucun accord n'a encore été officialisé. Et les situations diffèrent sensiblement selon les joueurs.

Leyds et Nowell, deux cadres à convaincre

À 34 ans, Leyds conserve un rôle central dans le dispositif rochelais. Déjà plus de 500 minutes disputées cette saison et le brassard de capitaine en l'absence de Grégory Alldritt. Nowell, 33 ans, reste également un joueur précieux par son expérience et son engagement défensif. Les deux ailiers arrivent en fin de contrat en juin 2027.

Le principal point de discussion concernerait la durée des engagements. La Rochelle privilégierait une prolongation d'un an, avec une saison supplémentaire en option, tandis que les joueurs souhaiteraient deux années garanties. Le dossier Leyds serait le plus avancé. Pour Nowell, la concurrence pourrait compliquer les choses puisque l'ancien international anglais aurait reçu des propositions venues d'outre-Manche.

Bouju et Elissalde, la jeunesse qu'il faut garder

Mais l'autre priorité concerne deux joueurs qui commencent à se faire une place chez les professionnels. À seulement 18 ans, Valentin Bouju impressionne déjà à la mêlée. Auteur de son premier essai en Top 14 face à Lyon, le 10 octobre, le numéro 9 attirerait l'attention d'autres formations. Sacha Elissalde, 19 ans, poursuit quant à lui son apprentissage à l'ouverture.

Formé au club depuis 2015, Bouju représente une belle réussite pour la formation rochelaise. Elissalde, passé par Toulouse et Montpellier avant de rejoindre La Rochelle en 2024, offre également des perspectives intéressantes. Conserver ces deux jeunes permettrait de préparer l'avenir de la charnière sans repartir de zéro.

Un chantier important pour Damien Neveu

Le nouveau coordinateur du recrutement, Damien Neveu, doit désormais trouver les arguments pour convaincre ces quatre joueurs. Entre l'expérience des internationaux et l'éclosion de la nouvelle génération, La Rochelle cherche à préserver un équilibre qui commence à porter ses fruits.

Quatrièmes du Top 14 avec 18 points, les Maritimes reçoivent Bordeaux-Bègles dimanche soir à Marcel-Deflandre. Sur le terrain, la jeunesse gagne du temps de jeu. Reste maintenant à lui donner envie de poursuivre l'aventure en jaune et noir.

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