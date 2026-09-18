"Les personnes les plus importantes, pour moi, ce sont les ailiers" : le nouveau système défensif de Castres à l'épreuve du Top 14

Parmi les nouveaux éléments qui ont rejoint le Tarn cet été, Fabrice Estebanez fait déjà figure de taulier, et pour cause : sa grosse expérience de la défense fait foi.

À Castres, l'ancien treiziste et quinziste arrive avec des idées neuves et la volonté de constituer un groupe de leaders défensifs qui va au-delà des flankers et des centres, habituellement désignés comme références dans ce registre.

En effet, l'entraîneur de la défense du C.O. confie à La Dépêche du Midi s'en remettre la plupart du temps à ses ailiers, tels que Rémy Baget.

"Rester unis dans cette phase de construction" : Castres à l'épreuve d'un nouvel exercice particulier

"Ils peuvent tout scanner"

Si la méthode Estebanez repose sur la confiance qu'il apporte aux ailiers pour diriger le système défensif, c'est surtout d'un constat de bon sens que ce dernier a décidé de casser les codes.

Le positionnement des ailiers permet à ces derniers de bénéficier d'un recul nécessaire pour guider au mieux le bloc lorsqu'ils n'ont pas le ballon.

En ce sens, l'ancien joueur, passé notamment par Lyon et Grenoble, donne les clés du camion à Rémy Baget, Christian Ambadiang, Geoffrey Palis ou encore Adam Vargas.

"Je les ai un peu choqués quand je leur ai dit que les personnes les plus importantes, pour moi, ce sont les ailiers. Car ce sont eux qui ont le plus d’axes d’observation. Ils sont nos aiguilleurs du ciel. Leur travail, c’est non-stop, car ils peuvent tout scanner. Pour l’instant, ils ne sont pas habitués, mais ça va venir, et ils vont déterminer la façon dont on défend, voir les surnombres, la circulation. Ça demande beaucoup de communication. Je trouve déjà que c’est bien mieux, mais ils peuvent aller encore plus loin. Les avants par exemple, avec les mauls et les mêlées entre autres, crament énormément d’énergie. Tu peux ainsi manquer d’oxygène, le cerveau fonctionne moins bien. D’où la responsabilisation des ailiers."

Fabrice Estebanez pour La Dépêche du Midi.

751 points encaissés la saison dernière

Castres a clairement voulu stopper l'hémorragie défensive, un mal qui ronge d'ailleurs l'ensemble du championnat, chaque équipe du Top 14 encaissant davantage de points d'année en année.

Mais le constat est sans appel pour le club tarnais, passé de 529 à 751 points encaissés en seulement cinq saisons. Sur le bilan des 26 journées, le CO n'a d'ailleurs jamais fait mieux que la 5e place parmi les meilleures défenses du championnat lors des cinq derniers exercices.

L'année dernière, la formation de Xavier Sadourny a encaissé pratiquement 100 points de plus que lors de la saison 2024-2025. C'est le plus gros écart jamais enregistré par le club d'un exercice à l'autre.