Meilleur joueur de Nationale la saison passée, Théo Vidal fait basculer Castres-Toulon pour sa première titularisation

Vidal passe de la Nationale au rôle de héros à Pierre-Fabre

Il jouait encore en Nationale avec Albi au printemps. Samedi, Théo Vidal a vécu sa première titularisation en Top 14 avec Castres et pesé sur une victoire contre Toulon, 29-27. Mené 0-12 puis 22-27, le CO a renversé le RCT grâce à l’essai de Rémy Baget à la 72e minute. À 27 ans, l’ouvreur a pris le tee et passé la transformation qui a donné l’avantage aux Tarnais.

Inscrit sur le banc lors des deux premières journées, Vidal n’était pas entré contre Vannes avant de découvrir l’élite à Aimé-Giral face à Perpignan. Contre Toulon, il a aussi transformé l’essai de Feibyan Tukino, celui de Vanverberghe et ajouté une pénalité. Son coup de pied le plus important est arrivé lorsque le ballon pesait bien plus lourd.

Six ans à Albi avant ce premier grand frisson

Vidal sort de six saisons à Albi et d’un dernier exercice récompensé par le titre de meilleur joueur de Nationale. Il avait disputé 23 matchs, dont 17 comme titulaire, avant de signer avec Castres jusqu’en 2029. Quelques mois plus tôt, sa saison s’était terminée sur une demi-finale perdue aux tirs au but. Samedi, son pied a fait basculer Pierre-Fabre.

Son profil explique pourquoi le CO lui a ouvert la porte. Ouvreur mobile, très bon buteur et capable d’évoluer à la mêlée, il apporte une option supplémentaire. Avant Toulon, Vidal racontait vouloir simplement « jouer son rugby » sans trop réfléchir. Cette tranquillité a été testée lorsque Baget a marqué dans les dix dernières minutes.

Une transformation qui vaut plus que deux points

Castres décroche une deuxième victoire à domicile après celle contre Vannes et répond au revers subi à Perpignan. Pour Vidal, l’impact est plus personnel : réussir le coup de pied qui fait passer son équipe de 27-27 à 29-27 lors de sa première titularisation donne du poids à sa candidature à l’ouverture.

Et le scénario renforce l’image. Toulon a eu une dernière occasion, mais Tomas Albornoz a manqué un drop après la sirène. Vidal avait déjà fait son travail. Quelques semaines auparavant, il regardait Pierre-Fabre depuis le banc sans entrer. Cette fois, le stade a célébré un coup de pied venu d’un joueur qui évoluait encore en Nationale au printemps. Son nom a même été scandé par les supporters. Un rêve éveillé.

Le rêve éveillé continue

Passer d’Albi à un succès contre Toulon en Top 14 en quelques mois aurait déjà constitué une belle histoire. Y ajouter la transformation de la gagne pour sa première titularisation donne à Théo Vidal un souvenir qu’il risque de garder longtemps.